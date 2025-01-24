"Хайль Tesla": на завод Маска в Берліні спроєктували його вірусне фото

Ліві активісти розмістили на берлінському заводі Tesla величезне зображення сумнозвісного привітання Ілона Маска з піднятою рукою і слова "Хайль".

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Жест, зроблений генеральним директором Tesla і SpaceX Ілоном Маском 20 січня в день інавгурації президента США Дональда Трампа, порівняли з нацистським привітанням, проте Маск це твердження відкинув. Але жест мільярдера обговорюють досі, а в Берліні наочно продемонстрували ставлення до необдуманої поведінки Маска, спроєктувавши зображення на завод Tesla. Про це пише Daily Mail.

Акція біля заводу Tesla в Берліні

Гігантське зображення Ілона Маска, який робить жест, що його люди порівнюють із нацистським привітанням, разом зі словом "хайль" було спроєктовано на берлінський завод Tesla 23 січня.

На дев'ятиметровій стіні фабрики також демонстрували відео з твітами Маска на підтримку вкрай правої німецької партії Alternative Fur Deutschland.

Організаторами нічного протесту виступили британська активістська група Led By Donkeys і німецький Центр політичної краси.

Led By Donkeys поділилися фотографією проєкції в Instagram після виконання трюку. "Найбагатша людина у світі, Ілон Маск, просуває вкрай правих у Європі. Не купуйте @teslamotors", — йшлося в ньому.

Центр політичної краси поділився схожим постом, підписавши його: "Учора ввечері: Gigafactory Tesla, Берлін. Купіть Tesla — і підтримайте комерційну руку фашизму! Ми як суспільство тепер опустимо цю простягнуту руку вниз".

Минулого року сотні демонстрантів зібралися біля заводу Маска на знак протесту проти планів розширення, які передбачають вирубку півмільйона дерев. Завод також був ненадовго закритий після підпалу в березні.

Останнім актом протесту проти Маска стала заява глави найбільшого в Німеччині меморіалу концентраційного табору, який назвав мільярдера, що працює у сфері технологій, "божевільним екстремістом".

Історик Єнс-Крістіан Вагнер, який відповідає за меморіал Бухенвальда, сказав: "Йому можна сказати тільки одне: "Візьми підручник історії і усамітнися на три дні, прочитай підручник і, будь ласка, замовкни, перестань поширювати отруту. Я думаю, що Маск — це суміш божевільного і правого екстреміста, і це особливо небезпечно", — сказав він про союзника Трампа.

Нагадаємо, цього тижня Ілон Маск зазнав критики за жест, який він зробив на мітингу президента Трампа, виступаючи перед натовпом фанатів MAGA.

Прикусивши нижню губу, мільярдер, який працює у сфері технологій, вдарив себе правою рукою по серцю, а потім витягнув праву руку під кутом догори. А потім повторив його, повернувшись спиною.

Жести швидко піддалися ретельному аналізу в мережі, що спонукало критиків стверджувати, що жест був відкритим посиланням на Адольфа Гітлера і нацистів. Але Маск скористався своєю соціальною медіаплатформою X, щоб захистити себе. Він заявив, що його опонентам потрібні "брудніші трюки" і що "атака "всі — Гітлери" вже набридла".

Антидифамаційна ліга (ADL), організація, створена для боротьби з антисемітизмом, яка раніше критикувала Маска, також поспішила на його захист, заявивши, що, судячи з усього, він "зробив незграбний жест у пориві ентузіазму, а не нацистське вітання".

Фото Ілона Маска стало вірусним Фото: Getty Images

Клер Обін, історик, що спеціалізується на нацизмі в Сполучених Штатах, заявила, що жест Маска був "зіг хайль" або нацистським привітанням.

"Моя професійна думка така, що з вами все гаразд, ви маєте вірити своїм очам", — написала Обін на X, приєднавшись до тих, хто вважає цей жест відкритим натяком на нацистів.

Генеральний директор Tesla також викликав гнів Німеччини минулого місяця, заявивши, що вкрай права партія AfD є єдиною політичною групою, яка може "врятувати" країну.