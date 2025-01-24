"Хайль Tesla": на завод Маска в Берлине спроецировали его вирусное фото

Левые активисты разместили на берлинском заводе Tesla огромное изображение печально известного приветствия Илона Маска с поднятой рукой и слова "Хайль".

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Жест, сделанный генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском 20 января в день инаугурации президента США Дональда Трампа, сравнили с нацистским приветствием, однако Маск это утверждение отверг. Но жест миллиардера обсуждают до сих пор, а в Берлине наглядно продемонстрировали отношение к необдуманному поведению Маска, спроецировав изображение на завод Tesla. Об этом пишет Daily Mail.

Акция у завода Tesla в Берлине

Гигантское изображение Илона Маска, делающего жест, который люди сравнивают с нацистским приветствием, вместе со словом "хайль" было спроецировано на берлинский завод Tesla 23 января.

На девятиметровой стене фабрики также демонстрировалось видео с твитами Маска в поддержку крайне правой немецкой партии Alternative Fur Deutschland.

Организаторами ночного протеста выступили британская активистская группа Led By Donkeys и немецкий Центр политической красоты.

Led By Donkeys поделились фотографией проекции в Instagram после выполнения трюка. "Самый богатый человек в мире, Илон Маск, продвигает крайне правых в Европе. Не покупайте @teslamotors", — говорилось в нем.

Центр политической красоты поделился похожим постом, подписав его: "Вчера вечером: Gigafactory Tesla, Берлин. Купите Tesla — и поддержите коммерческую руку фашизма! Мы как общество теперь опустим эту протянутую руку вниз".

В прошлом году сотни демонстрантов собрались у завода Маска в знак протеста против планов расширения, которые подразумевают вырубку полумиллиона деревьев. Завод также был ненадолго закрыт после поджога в марте.

Последним актом протеста против Маска стало заявление главы крупнейшего в Германии мемориала концентрационного лагеря, назвавшего миллиардера, работающего в сфере технологий, "безумным экстремистом".

Историк Йенс-Кристиан Вагнер, отвечающий за мемориал Бухенвальда, сказал: "Ему можно сказать только одно: "Возьми учебник истории и уединись на три дня, прочитай учебник и, пожалуйста, замолчи, перестань распространять яд. Я думаю, что Маск — это смесь безумца и правого экстремиста, и это особенно опасно", — сказал он о союзнике Трампа.

Напомним, на этой неделе Илон Маск подвергся критике за жест, который он сделал на митинге президента Трампа, выступая перед толпой фанатов MAGA.

Прикусив нижнюю губу, миллиардер, работающий в сфере технологий, ударил себя правой рукой по сердцу, а затем вытянул правую руку под углом вверх. А потом повторил его, повернувшись спиной.

Жесты быстро подверглись тщательному анализу в сети, что побудило критиков утверждать, что жест был открытой ссылкой на Адольфа Гитлера и нацистов. Но Маск воспользовался своей социальной медиа-платформой X, чтобы защитить себя. Он заявил, что его оппонентам нужны "более грязные трюки" и что "атака "все — Гитлеры" уже надоела".

Антидиффамационная лига (ADL), организация, созданная для борьбы с антисемитизмом и ранее критиковавшая Маска, также поспешила в его защиту, заявив, что, по всей видимости, он "сделал неловкий жест в порыве энтузиазма, а не нацистское приветствие".

Фото Илона Маска стало вирусным Фото: Getty Images

Клэр Обин, историк, специализирующийся на нацизме в Соединенных Штатах, заявила, что жест Маска был "зиг хайль" или нацистским приветствием.

"Мое профессиональное мнение таково, что с вами все в порядке, вы должны верить своим глазам", — написала Обин на X, присоединившись к тем, кто посчитал этот жест открытым намеком на нацистов.

Генеральный директор Tesla также вызвал гнев Германии в прошлом месяце, заявив, что крайне правая партия AfD является единственной политической группой, которая может "спасти" страну.