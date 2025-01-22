"Це попередження": що означає жест Ілона Маска, — думка тарологині

Тарологиня каже, що жест Маска — це не про любов. Він був хоч і спонтанним, але цілком усвідомленим.

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Техномагнат Ілон Маск здивував увесь світ, коли під час промови на Capital One Arena у Вашингтоні перед шанувальниками Дональда Трампа після інавгурації зробив жест, який нагадав як "римський салют", так і жест Sieg Heil!, популярний у нацистській Німеччині. Багатьох такий випад навіть відверто шокував, але сам мільярдер уже відреагував, заявивши, що всі порівняння його з Гітлером — брудні витівки Демократичної пари. Тарологиня Альона (Мадам Зідан) за допомогою карт розповіла своє бачення вчинку Маска.

За її словами, епатажний засновник Tesla і SpaceX насамперед хотів подражнити публіку.

"Він викинув цей жест спонтанно, але є в цьому якась дражнилка, щоб розбуркати публіку і створити якийсь конфлікт", — каже тарологиня.

Карти кажуть, що його жест можна трактувати як якесь попередження.

"Це якесь попередження: хто не з нами, тим до побачення. Таке відчуття, що він кинув виклик якимось магнатам, сильним світу цього, не простим людям. Тим, у кого є гроші, капітал. Це був спонтанний жест, але він, гадаю, "вичудив" усвідомлено", — говорить Альона.

Своїм вчинком Ілон послав світу меседж. Найімовірніше, буде якась група, яка створить свій новий режим, щоб контролювати людей. Це не буде диктатура в її прямому прояві, але якось обіграна.

Альона підкреслює, що в цьому жесті відчувається залякування, і відзначає якусь експресивність або навіть агресію Ілона в цей момент.

Жест Ілона Маска

"Вимагає слави і підпорядкування, це не про "люблю". Це про страх і про підпорядкування. Йде натяк на якусь дуже особливу політику", – зазначає авторка розкладу, уточнивши, що якщо коротко інтерпретувати значення жесту, то він звучить: "Хто з нами – той у команді, хто ні – не побачить ні грошей, ні можливостей".

Раніше Фокус писав, що тарологи говорили про інавгураційний образ Меланії Трамп.