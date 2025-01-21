Про що попередила світ своїм вбранням на інавгурації Меланія Трамп, — думки тарологів

Темно-синє вбрання Меланії Трамп у багатьох викликало питання, оскільки здалося більш похмурим і суворим, ніж її інавгураційний образ 2017 року.

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Інавгураційний образ Меланії Трамп цікавив усіх, хто стежив за заходами. Вона з'явилася на інавгурації Трампа в темно-синьому ансамблі, що складався з приталеного пальта, капелюха-канотьє з білою стрічкою, туфель у тон і чорних рукавичок. Багатьом її вбрання здалося траурним, інші ж заговорили про те, що через одяг перша леді США на щось натякає. Астрологиня Альона (Мадам Зідан) теж зробила розклад на її інавгураційний образ і побачила цікаві речі.

Вона наголосила, що вбрання було продумане й орієнтоване на те, щоб привернути увагу. Не виключено, що фокус на темному — меседж або привіт країнам, де чорний колір є важливим символом.

Другий момент — попередження про, ймовірно, прийдешній фінансовий крах, жалобу про якісь папери. Можливо, йдеться про паперові гроші.

Інавгураційний образ Меланії у 2017 році Фото: Getty і в 2025 Фото: Getty

Відповідаючи на запитання, чому є загроза фінансової кризи, таролог сказала:

"Буде якесь питання, коли щось нарощуватиметься, а потім виявиться мильною бульбашкою, яку легко розколоти і розбити. А потім і стане питання, коли гроші, ресурси і влада осядуть в одних руках. Хто не встиг, той запізнився: залишився ні з чим або жебраком".

Судячи з карт, будуть зупинені якісь війни, після чого почнуть "прибирати" гроші, а люди зіткнуться з новими правилами й обмеженнями.

Говорячи про те, чому Меланія приховувала обличчя та очі під капелюхом, тарологиня зазначає, що в тому криється її небажання бачити те, що коїться у світі.

"Є якась конфліктна тема: тема війни і конфліктів. Що вона не хоче бачити? Злидні та знецінення", — зазначає вона.

Відповідаючи на запитання, яким Меланія бачить новий термін свого чоловіка на посаді президента, Альона каже, що небезпечним, а майбутнє США — таким, що динамічно розвивається, але згубним для якихось фінансових еліт.

Ще одна тарологиня, Карина, також поцікавилася в карт, що хотіла сказати своїм вбранням перша леді. Як і Альона, вона підтвердила, що Меланія хотіла привернути увагу і повернути фокус на себе. За її словами, їй це більш ніж вдалося, вона дуже задоволена виробленим ефектом.

Що стосується вибору капелюха, якого не було на минулій інавгурації, то тут, кажуть Карині карти, рішення не тільки стилістичне, а й прагматичне. Капелюх дозволяв їй зберегти зачіску від вітру, оскільки під час заходів довелося чимало пересуватися.

"Це було продумано і вкладалося в концепцію загального образу їхньої родини".

Капелюх Меланії Трамп став найвпізнаванішою річчю у світі

Що стосується домислів про те, що Меланія могла вдягнути капелюх, щоб "захиститися" від поцілунків чоловіка, тарологиня їх спростувала. За її словами, це було просто казусом і не більше.

Раніше Фокус писав, чого світу чекати від інавгурації Трампа.