Трамп починає переділ: чого чекати Україні та світу від нового-старого президента США

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У понеділок Дональд Трамп складає присягу на другий термін, обіцяючи порушити статус-кво у Вашингтоні та в усьому світі. Господь знає, що статус-кво потребує порушення, але як він це зробить і як далеко зайде, залишається загадкою, хоча і з інших причин, ніж вісім довгих років тому.

У 2017 році Трамп переміг із невеликим відривом, майже випадково, і успадкував республіканську більшість у Конгресі, у якого була давно розроблена програма щодо податків, охорони здоров'я, суддів і багато чого іншого. Головні політичні перемоги його першого терміну — податкова реформа, розвиток енергетики та судді — були традиційними пріоритетами республіканців. Він був менш успішним у таких своїх фірмових питаннях, як тарифи та імміграційний контроль.

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Цього разу пан Трамп займає Овальний кабінет після очевидної перемоги, яка значною мірою належить йому. Більшість у Конгресі лояльна йому, а дві третини республіканців у Палаті представників були обрані після 2016 року. У Конгресу немає особливого порядку денного, крім того, який пан Трамп виклав у своїй кампанії.

Вісім років тому пан Трамп також зіткнувся з демократами, які були сповнені рішучості протистояти йому в усьому, якщо не піддати його імпічменту із самого початку. Цього разу немає жодного наративу про російську змову. Преса, яка минулого разу повністю стала на бік "опору", настільки підірвала свій авторитет, що пан Трамп може дозволити собі ігнорувати більшу частину її критики.

Отже, обраний президент починає свій другий термін з особистим рейтингом, близьким до 50 %, і новим політичним капіталом. Сьюзі Вайлс, глава його адміністрації, схоже, навела лад під час перехідного періоду і в новому штаті Білого дому. На відміну від цього, перші шість місяців 2017 року пана Трампа були щоденним буйством витоків у ЗМІ та наказів "роби, як хочеш".

Усе це означає, що у Трампа є політичний запас, хоча він і не безмежний. Його перемога була впевненою, але не лавиноподібною. Половина країни, як і раніше, його недолюблює. А більшість республіканців у Палаті представників настільки вузька, що кілька свавільних членів можуть загубити все що завгодно. Містер Трамп може швидко опинитися в біді, якщо порушить свій мандат від виборців.

Американські мігранти — головна проблема Трампа

Візьмемо імміграцію та охорону кордонів. У пана Трампа є мандат на те, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів, і це буде першочерговим завданням. Його підтримають у депортації злочинців і банд на кшталт Tren de Aragua.

Але він також пообіцяв масову депортацію. Якщо це означатиме опівнічні облави на автобусників або розлучення матерів з дітьми, політика може швидко перевернутися. Найкращий варіант для нього — контролювати кордон і використовувати свій політичний капітал у цьому питанні, щоб укласти угоду з Конгресом щодо легальної та нелегальної імміграції.

Або візьмемо податковий законопроєкт, який необхідно ухвалити, щоб уникнути підвищення податків на 4 трильйони доларів у 2026 році. Просто продовжити дію податкових положень 2017 року буде важким завданням. Але пан Трамп у своїй передвиборчій кампанії обіцяв збільшити податкові пільги на трильйони доларів — не оподатковувати чайові, допомогу із соціального забезпечення та понаднормові.

Небезпека полягає в тому, що податковий законопроєкт стане засобом перерозподілу доходів, а не економічного зростання. Інфляція, як ніщо інше, обрала пана Трампа, і він зазнає невдачі на посаді президента, якщо його політика не призведе до підвищення реальної заробітної плати для його нової коаліції робітничого класу. Він має підтримати зусилля Федеральної резервної системи щодо зниження інфляції та стимулювання зростання за допомогою податкової та регуляторної політики, орієнтованої на пропозицію.

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Що приводить нас до тарифів, які він називає "найпрекраснішим словом", за винятком, можливо, "віри" і "любові". Тариф — це податок, а податок — це протидія зростанню. Пан Трамп збирається запровадити тарифи вже в перший тиждень своєї роботи, і вони можуть бути великими та універсальними.

Наслідки його тарифів і заходів у відповідь з боку інших країн важко передбачувані. Конгрес поступився президенту такою кількістю повноважень у сфері торгівлі, що фінансові ринки можуть стати єдиною реальною перевіркою його тарифної політики. Цього разу всі його політичні радники підтримали введення тих чи інших тарифів.

Пан Трамп також розглядає тарифи як універсальний політичний інструмент, що порушує питання про те, наскільки сильно він хоче порушити нинішню мережу американських альянсів. Можливо, він не вийде з НАТО, принаймні не відразу, але він захоче, щоб Європа сама забезпечувала більшу частину своєї оборони. Те саме із союзниками в Азії.

Ми не знаємо, чи вірить Трамп у світ, де існують домінантні сфери впливу: США в Західній півкулі, Китай в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Росія в Європі. Це логіка ізоляціоністського крила республіканців, і це рецепт хаотичної перебудови світових відносин.

Найбільшим ризиком, на наш погляд, є прагнення Трампа обходити супротивників у пошуках дипломатичних угод заради них самих. Він не владнає війну в Україні за один день, як обіцяв, але потворна угода, вигідна Росії, може стати його версією втечі президента Байдена з Афганістану. Пан Трамп знову спробує схилити Кім Чен Ина з Північної Кореї до ядерної угоди, незважаючи на невдачу минулого разу. Спочатку Трамп жорсткіше ставитиметься до Ірану, але він не проти укласти ядерну угоду з аятолами, якщо вони захочуть.

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Найважливішим буде його залицяння до китайського диктатора Сі Цзіньпіна. Колишній радник Трампа з безпеки Джон Болтон пише у своїх мемуарах, що в перший термін свого правління Трамп говорив, що захист Тайваню з боку США неправдоподібний, а Сі вміє читати. Китай може відреагувати на тарифи пана Трампа блокадою Тайваню або, можливо, захопленням прилеглих островів, які зараз контролюються Тайванем. Як має відреагувати пан Трамп, щоб уникнути ризику війни? Чи поступиться він Тайванем пану Сі?

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Перемога пана Трампа найважливіша як зречення від лівих, і вона створює рідкісну можливість для республіканців сформувати нову більшість. Але американцям не потрібні заворушення заради них самих. Вони підтримають його, якщо воно означатиме ширше процвітання, яке вони зможуть розділити. Вони також не хочуть, щоб Трамп віддавався політиці відплати, нацьковуючи ФБР і Міністерство юстиції на опонентів.

Якщо Трамп зосередиться на зведенні рахунків, а не на підвищенні доходів, демократи переможуть на проміжних виборах 2026 року, а прогресисти повернуться до влади з помстою у 2028 році. Другий президентський шанс було б жахливо втратити.

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