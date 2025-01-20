Трамп начинает передел: чего ждать Украине и миру от нового-старого президента США

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В понедельник Дональд Трамп принимает присягу на второй срок, обещая нарушить статус-кво в Вашингтоне и во всем мире. Господь знает, что статус-кво нуждается в нарушении, но как он это сделает и как далеко зайдет, остается загадкой, хотя и по другим причинам, чем восемь долгих лет назад.

В 2017 году Трамп победил с небольшим отрывом, почти случайно, и унаследовал республиканское большинство в Конгрессе, у которого была давно разработанная программа по налогам, здравоохранению, судьям и многому другому. Главные политические победы его первого срока — налоговая реформа, развитие энергетики и судьи — были традиционными приоритетами республиканцев. Он был менее успешен в таких своих фирменных вопросах, как тарифы и иммиграционный контроль.

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На этот раз господин Трамп занимает Овальный кабинет после очевидной победы, которая в значительной степени принадлежит ему. Большинство в Конгрессе лояльно ему, а две трети республиканцев в Палате представителей были избраны после 2016 года. У Конгресса нет особой повестки дня, кроме той, которую г-н Трамп изложил в своей кампании.

Восемь лет назад г-н Трамп также столкнулся с демократами, которые были полны решимости противостоять ему во всем, если не подвергнуть его импичменту с самого начала. На этот раз нет никакого нарратива о российском сговоре. Пресса, которая в прошлый раз полностью встала на сторону "сопротивления", настолько подорвала свой авторитет, что господин Трамп может позволить себе игнорировать большую часть ее критики.

Таким образом, избранный президент начинает свой второй срок с личным рейтингом, близким к 50 %, и новым политическим капиталом. Сьюзи Уайлс, глава его администрации, похоже, навела порядок во время переходного периода и в новом штате Белого дома. В отличие от этого, первые шесть месяцев 2017 года г-на Трампа были ежедневным буйством утечек в СМИ и приказов "делай, как хочешь".

Все это означает, что у Трампа есть политический запас, хотя он и не безграничен. Его победа была уверенной, но не лавинообразной. Половина страны по-прежнему его недолюбливает. А большинство республиканцев в Палате представителей настолько узкое, что пара своевольных членов могут загубить все что угодно. Мистер Трамп может быстро оказаться в беде, если нарушит свой мандат от избирателей.

Американские мигранты — главная проблема Трампа

Возьмем иммиграцию и охрану границ. У г-на Трампа есть мандат на то, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, и это будет первоочередной задачей. Его поддержат в депортации преступников и банд вроде Tren de Aragua.

Но он также пообещал массовую депортацию. Если это будет означать полуночные облавы на автобусников или разлучение матерей с детьми, политика может быстро перевернуться. Лучший вариант для него — контролировать границу и использовать свой политический капитал в этом вопросе, чтобы заключить сделку с Конгрессом по легальной и нелегальной иммиграции.

Или возьмем налоговый законопроект, который необходимо принять, чтобы избежать повышения налогов на 4 триллиона долларов в 2026 году. Просто продлить действие налоговых положений 2017 года будет тяжелой задачей. Но г-н Трамп в своей предвыборной кампании обещал увеличить налоговые льготы на триллионы долларов — не облагать налогом чаевые, пособия по социальному обеспечению и сверхурочные.

Опасность заключается в том, что налоговый законопроект станет средством перераспределения доходов, а не экономического роста. Инфляция, как ничто другое, избрала г-на Трампа, и он потерпит неудачу на посту президента, если его политика не приведет к повышению реальной заработной платы для его новой коалиции рабочего класса. Он должен поддержать усилия Федеральной резервной системы по снижению инфляции и стимулированию роста с помощью налоговой и регуляторной политики, ориентированной на предложение.

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Что приводит нас к тарифам, которые он называет "самым прекрасным словом", за исключением, возможно, "веры" и "любви". Тариф — это налог, а налог — это противодействие росту. Г-н Трамп собирается ввести тарифы уже в первую неделю своей работы, и они могут быть крупными и универсальными.

Последствия его тарифов и ответных мер со стороны других стран трудно предсказуемы. Конгресс уступил президенту так много полномочий в области торговли, что финансовые рынки могут стать единственной реальной проверкой его тарифной политики. На этот раз все его политические советники поддержали введение тех или иных тарифов.

Г-н Трамп также рассматривает тарифы как универсальный политический инструмент, что поднимает вопрос о том, насколько сильно он хочет нарушить нынешнюю сеть американских альянсов. Возможно, он не выйдет из НАТО, по крайней мере не сразу, но он захочет, чтобы Европа сама обеспечивала большую часть своей обороны. То же самое с союзниками в Азии.

Мы не знаем, верит ли Трамп в мир, где существуют доминирующие сферы влияния: США в Западном полушарии, Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Россия в Европе. Это логика изоляционистского крыла республиканцев, и это рецепт хаотичного переустройства мировых отношений.

Самым большим риском, на наш взгляд, является стремление Трампа обхаживать противников в поисках дипломатических сделок ради них самих. Он не уладит войну в Украине за один день, как обещал, но безобразная сделка, выгодная России, может стать его версией бегства президента Байдена из Афганистана. Г-н Трамп снова попытается склонить Ким Чен Ына из Северной Кореи к ядерной сделке, несмотря на неудачу в прошлый раз. Поначалу Трамп будет жестче относиться к Ирану, но он не прочь заключить ядерную сделку с аятоллами, если они захотят.

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Самым важным будет его ухаживание за китайским диктатором Си Цзиньпином. Бывший советник Трампа по безопасности Джон Болтон пишет в своих мемуарах, что в первый срок своего правления Трамп говорил, что защита Тайваня со стороны США неправдоподобна, а Си умеет читать. Китай может отреагировать на тарифы г-на Трампа блокадой Тайваня или, возможно, захватом близлежащих островов, которые сейчас контролируются Тайванем. Как должен отреагировать г-н Трамп, чтобы избежать риска войны? Уступит ли он Тайвань г-ну Си?

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Победа г-на Трампа важнее всего как отречение от левых, и она создает редкую возможность для республиканцев сформировать новое большинство. Но американцам не нужны беспорядки ради них самих. Они поддержат его, если оно будет означать более широкое процветание, которое они смогут разделить. Они также не хотят, чтобы Трамп предавался политике возмездия, натравливая ФБР и Министерство юстиции на оппонентов.

Если Трамп сосредоточится на сведении счетов, а не на повышении доходов, демократы победят на промежуточных выборах 2026 года, а прогрессисты вернутся к власти с местью в 2028 году. Второй президентский шанс было бы ужасно упустить.

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