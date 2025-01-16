Мир с топором от Трампа. Что ждать Украине после соглашения Израиля с ХАМАСом

Related video

Мир достигается тем, что в конечном счете, главным смотрящим за порядком на планете, по сути своей, плевать на ваши сантименты, беды, требования и желания — и его подписывают по заготовленному трафарету от главного начальника, у которого вы были и останетесь на побегушках.

Надо понять следующее, что, судя по всему, Трамп просто продавил решение с Газой, а не учел интересы той или иной стороны. То есть, если можно так говорить, то Израиль, лишенный в какой-то степени завершающего крещендо, должен быть больше недоволен подобным ходом, нежели палестинцы, которые должны быть довольны любой костью, что им бросили.

Израиль после 50 дней должен оставить "филадельфийский коридор" — вот это мне кажется стратегической ошибкой, но пока помолчу, увидев, как оно развивается дальше. Вполне возможно, что соглашение сорвется, так как вторая его фаза, а тем более третья, почти нереальна, как мне кажется, для выполнения арабами и странами вокруг Израиля и Газы.

Но в общем и целом, для Израиля эта пилюля от Трампа — весьма и весьма горькая. Не стоит об этом потом забывать или спускать на тормозах, думая, что в Белом доме прям таки сидят пропитанные духом сионизма еврейские борцы и патриоты. Нет, там сидят прожженные американские прагматики, которым нужен на сегодня мир любой ценой, и им на…рать что на Израиль, что на Украину, что на любого, кто стоит у них на пути. Они раздавят всех своим джагернаутом, так как есть более мощные задачи для них.

Нетаньяху пришлось проглотить горькую пилюлю Фото: РИА Новости

В чем-то, не боюсь в этом признаться, но я считаю такой прагматичный подход, продавливания любой ценой, на сегодня верным и правильным для США, которые начали действовать. Мы же хотели резких, мощных ходов, решающих какие-то ситуации и дальнейшее от нашего правительства — ну и вот, получите, распишитесь, мы их получили. А то, что ой, извините, но сделали эдакое бу-бу любимому Израилю, это должно быть весьма вторичным. И я, ей-богу, не знаю, а как по-другому это комментировать. Гладить по шерсти и учитывать все требования из Иерусалима явно никто не собирается. Раз узел развязать не выходит, значит, Трамп его просто разрубил. По живому. Топором. Но повторяю — мы все здесь сами хотели и ждали решений, которые будут показывать решимость, а не жалость и понимание всех деталей в ситуации, которую разрешить с учетом всего, в принципе, вообще невозможно. Вот как-то так.

Потому общее понимание момента — двоичное. Радоваться надо и не надо одновременно. Если без пафоса и без победных реляций, то маленькие подчиняются большим, а большие устанавливают миропорядок и сферы влияния. Как оно было 5000 лет назад, как оно было во Второй Мировой и мире после нее, как оно будет и тем более сейчас. Сейчас это в Израиле. Потом не менее мощно, даже скорее всего, много больнее, увидим в Украине.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно