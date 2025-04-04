"По-мужски правильно": Лукашенко приказал чиновникам содержать любовниц за свои деньги (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился нецелевыми растратами бюджетных средств. Он попросил чиновников зарабатывать деньги на содержание любовниц.

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Об этом он сказал на совещании по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта.

Лукашенко 25 марта принес присягу на седьмой президентский срок

"Хочу, мужики, вас предупредить. Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. И посмотрим. По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски правильно", — заявил он при обсуждении госбюджета.

Проблема наблюдается с контролем расходования государственных денег на финансирование игровых видов спорта, в том числе футбольные клубы страны. За спортивные объекты, на которые выделены миллиарды рублей, Лукашенко пообещал спросить с Министерства спорта Беларуси.

В некоторых видах спорта, по его убеждению, белорусы показывают хорошие результаты. В качестве примера он привел прыжки на батуте, художественную гимнастику, греблю на байдарках и каноэ, а также борьбу.

"Но мы ждем побед и в других видах спорта… Нужен, мужики, результат. Не будет результата, толку не будет", — подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко 25 марта принес присягу на седьмой президентский срок. Во время выступления у него заметили подозрительные пятна на пиджаке.

Президент Беларуси ранее высмеивал утверждения о том, что он является диктатором. По его мнению, полмира мечтает о таком режиме, как в Беларуси.