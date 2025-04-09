Перелякана мати поділилася історією своєї 17-річної доньки: вейп перетворив легені підлітка на "попкорн"

Перелякана американка попередила про небезпеку електронних цигарок після того, як у її доньки розвинулося смертельне та незворотне захворювання легень. Її 17-річна донька кілька років курила вейп.

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Про це повідомляє Daily Mail.

17-річна Бріанна Каллен почала таємно курити одноразові вейпи у віці 14 років, повернувшись до школи після карантину через пандемію коронавірусу. Кілька місяців тому юна чирлідерка з Невади в паніці зателефонувала додому і сказала, що їй важко дихати.

Мати дівчини відвезла доньку у відділення невідкладної допомоги. Медичні аналізи засвідчили, що в дівчини розвинувся облітерувальний бронхіоліт, який відомий під назвою "попкорнова легеня".

За словами експертів, це рідкісне захворювання легень, яке спричинене запаленням у бронхіолах — найменших дихальних шляхах у легенях. Вони можуть покриватися рубцями внаслідок різного роду пошкоджень.

17-річна дівчина протягом кількох років курила вейп Фото: Daily Mail

Зменшити запалення та відновити дихальну функцію допомагають стероїди та інгалятор, але у важких випадках може знадобитися пересадка легень. Таким хворим знадобиться постійний догляд, а також їм доведеться уникати забрудненого повітря, цигаркового диму і нездорових людей, які можуть передавати інфекції.

"Вона зателефонувала мені та сказала, що не може віддихатися. Донька весь час повторювала, що не може дихати, і це було найстрашнішим", — згадує мати.

Коли мати з дочкою дісталися до лікарні та було проведено всі необхідні аналізи, лікар сказав, що на них чекає серйозна розмова.

"Я не очікувала таких новин, що це "попкорнова легеня", яка незворотна, і діти помирають від цього. Мені сказали, що донька зможе повністю одужати, бо проблему було виявлено на ранній стадії, але в майбутньому це може спричинити такі проблеми, як рак", — додала мати.

Лікарі прописали Бріанні інгалятор, щоб дівчина могла легше дихати, і заборонили курити вейп. І поки що це все, що можна зробити.

"Ми все ще не знаємо, чи будуть довгострокові наслідки", — додала мати.

Учені припускають, що "попкорнова легеня" може розвиватися через хімічну речовину, яка міститься в деяких рідинах для вейпа. Йдеться про діацетил, але необхідні додаткові дослідження, які зможуть підтвердити цей взаємозв'язок.

Відомо, що деякі рідини для електронних сигарет містили діацетил, але, наприклад, у Великій Британії цю речовину було заборонено для використання в вейпах. Цей інгредієнт все ще можна знайти в рідинах для електронних сигарет у США.

"Попкорнову легеню" також спричиняють токсичні хімікати, інфекції та аутоімунні захворювання. Симптоми захворювання включають кашель, задишку, хрипи, втому, лихоманку, нічну пітливість і висип.

Захворювання отримало таку назву після того, як робітники на фабриці з виготовлення попкорну в Місссурі, постраждали від цього захворювання, бо вдихали випари від ароматизатора олії, який містив діацетил.

Нагадаємо, вчені розробили новий метод відмови від вейпінгу. Вейпінг мав стати рятівним методом кинути палити для мільйонів людей, проте багато досліджень виявили низку окремих небезпек, які він несе. Прагнучи позбавити людей цієї небезпечної звички, вчені розробили новий метод відмови від неї.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.