Испуганная мать поделилась историей своей 17-летней дочери: вейп превратил легкие подростка в "попкорн"

Испуганная американка предупредила об опасности электронных сигарет после того, как у ее дочери развилось смертельное и необратимое заболевание легких. Ее 17-летняя дочь несколько лет курила вейп.

Related video

Об этом сообщает Daily Mail.

17-летняя Брианна Каллен начала тайно курить одноразовые вейпы в возрасте 14 лет, вернувшись в школу после карантина из-за пандемии коронавируса. Несколько месяцев назад юная чирлидерша из Невады в панике позвонила домой и сказала, что ей трудно дышать.

Мать девушки отвезла дочь в отделение неотложной помощи. Медицинские анализы показали, что у девушки развился облитерирующий бронхиолит, который известен под названием "попкорновое легкое".

По словам экспертов, это редкое заболевание легких, которое вызвано воспалением в бронхиолах – наименьших дыхательных путях в легких. Они могут покрываться рубцами в результате разного рода повреждений.

17-летняя девушка на протяжении нескольких лет курила вейп Фото: Daily Mail

Уменьшить воспаление и восстановить дыхательную функцию помогают стероиды и ингалятор, но в тяжелых случаях может потребовать пересадка легких. Таким больным понадобится постоянный уход, а также им придется избегать загрязненного воздуха, сигаретного дыма и нездоровых людей, которые могут передавать инфекции.

"Она позвонила мне и сказала, что не может отдышаться. Дочь все время повторяла, что не может дышать, и это было самым страшным", — вспоминает мать.

Когда мать с дочерью добрались до больницы и были проведены все необходимые анализы, врач сказал, что им предстоит серьезный разговор.

"Я не ожидала таких новостей, что это "попкорновое легкое", которое необратимо, и дети умирают от этого. Мне сказали, что дочь сможет полностью выздороветь, потому что проблема была обнаружена на ранней стадии, но в будущем это может вызвать такие проблемы, как рак", — добавила родительница.

Врачи прописали Брианне ингалятор, чтобы девушка могла легче дышать и запретили курить вейп. И пока это все, что можно сделать.

"Мы все еще не знаем, будут ли долгосрочные последствия", — добавила мать.

Ученые предполагают, что "попкорновое легкое" может развиваться из-за химического вещества, которое содержится в некоторых жидкостях для вейпа. Речь идет о диацетиле, но необходимы дополнительные исследования, которые смогут подтвердить эту взаимосвязь.

Известно, что некоторые жидкости для электронных сигарет содержали диацетил, но к примеру, Великобритании данное вещество было запрещено для использования в вейпах. Этот ингридиент все еще можно найти в жидкостях для электронных сигарет в США.

"Попкорновое легкое" также вызывают токсичные химикаты, инфекции и аутоиммунные заболевания. Симптомы заболевания включают в себя кашель, одышку, хрипы, усталость, лихорадку, ночную потливость и сыпь.

Заболевание получило такое название после того, как рабочие на фабрике по изготовлению попкорна в Мисссури, пострадали от этого заболевания, потому как вдыхали пары от ароматизатора масла, который содержал диацетил.

Напомним, ученые разработали новый метод отказа от вейпинга. Вейпинг должен был стать спасительным методом бросить курить для миллионов людей, однако многие исследования выявили ряд отдельных опасностей, которые он несет. Стремясь избавить людей от этой опасной привычки, ученые разработали новый метод отказа от него.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.