Ветерани на милицях і протезах грають в ампфутбол: до кінця року планують чемпіонат (відео)

У Харкові створили новий футбольний клуб — "Незламні". Вступити до нього можуть ветерани війни або цивільні, які пережили ампутації кінцівок.

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Про це 8 квітня повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

"Незламні" грають в ампфутбол. Це вид спорту, в якому гравці використовують милиці або протези.

З гравцями та представниками клубу поспілкувались журналісти "Суспільного". Олександр Лубський — з Дніпропетровської області, але вже два місяці живе у Харкові. На перше тренування з ним приїхала сестра, щоб підтримати.

Лубський — колишній гранатометник 128-ї бригади ТрО, отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу у 2023 році у Донецькій області.

"То був штурм села, нічого такого. Але так вийшло. Від цього ніхто не застрахований", — зазначив він.

Після реабілітації приблизно 6 місяців ветеран нічим не займався і почав набирати вагу. Тоді сестра покликала переїжджати до себе. Тренера "Незламних" він випадково зустрів у метро, так і опинився на тренуванні.

Фото харківських гравців під час тренування з ампфутболу Фото: Суспільне Фото харківських гравців під час тренування з ампфутболу Фото: Суспільне

"Я не футболіст, для мене це нове. Я раніше займався спортом, але це було якось так… А це вже інший рівень, це круто, тренера просто супер. Мені подобається. Хочу спілкування, нові якісь знання для себе. Може, кудись поїздити, повиступати, показати Україну, що ми можемо так, і можемо непогано", — поділився Лубський.

Екскомандир взводу Нацгвардії Олександр Тебеньков виступати на змаганнях не зможе, адже у нього ампутовані обидві ноги. Він втратив кінцівки у серпні 2023 року, коли з побратимами наїхав машиною на протитанкову міну. Однак правила не забороняють воїну тренувати інших, адже раніше він грав за команду учасників АТО.

Фото Олександра Тебенькова Фото: Суспільне

"Футбол — це для мене більше, ніж життя моє", — підкреслив він.

Ще один тренер — колишній голкіпер "Металіста" Олександр Горяінов, якого гравці попросили стати у ворота. Він запевнив, що чим зможе, допоможе.

Керівник клубу Володимир Лях розповів, що тренування починаються з легких вправ — гравців навчають пересуватися і правильно бити. Окрім воротаря усі гравці в команді — колишні військовослужбовці.

"Коли ми проводили перше тренування, хлопці ще один одного не знали. А на другому тренуванні я вже бачу, що вони прийшли не просто на тренування. Вони вже хочуть брати участь у турнірах і грати за команду", — зауважив Лях.

Фото харківської команди з ампфутболу Фото: Суспільне

Змагання з ампфутболу організовує проєкт Української асоціації футболу "Ліга дужих". Наприкінці року планують організувати перший такий Чемпіонат України. Харківську команду також запросили як гостей на Весняний кубок — на відкрите тренування і фінальний матч. З командами, які тренуються вже рік, гравцям було б важко змагатись.

"Але, я думаю, що за пів року до чемпіонату України харківська команда вже може бути готова. Якщо вона не буде готова до чемпіонату України, то в кінці року буде Кубок України, який буде завершувати змагальний рік. Там, я думаю, харків'яни вже себе проявлять", — пояснив представник "Ліги дужих" Віталій Манько.

Фото харківських гравців під час тренування з ампфутболу Фото: Суспільне Фото харківських гравців під час тренування з ампфутболу Фото: Суспільне

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