Пішов воювати замість в'язниці: УЄФА вшанувала пам'ять ліквідованого в Україні футболіста РФ

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на конгресі 3 квітня в Столиці Сербії Белграді вшанувала пам'ять колишнього футболіста РФ Олексія Бугаєва, який воював за контрактом в Україні та був ліквідований українськими бійцями.

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Запис онлайн-трансляції конгресу опубліковано на офіційному сайті УЄФА.

На конгресі УЄФА вшанували пам'ять загиблих росіян Фото: Скриншот

Президент УЄФА Александер Чеферін перед початком заходу запропонував вшанувати пам'ять усіх гравців і футбольних фахівців, які померли у 2024 році.

"Я б хотів запросити вас зробити хвилину мовчання в пам'ять про членів європейської футбольної родини, які пішли з життя з моменту нашої останньої зустрічі", — сказав він.

Серед імен на екрані під час хвилини мовчання можна було побачити й інших футболістів, тренерів та суддів з РФ, померлих минулого року. Зокрема Заур Казієв також був ліквідований українськими військовими, пише спеціалізоване видання Tribuna.

Серед українців на конгресі організації вшанували пам'ять Михайла Фоменка, Анатолія Конькова, Володимира Лазаренка та Андрія Щепотьєва.

"УЄФА та асоціації-члени висловлюють щирі співчуття УАФ та всім тим в Україні, хто втратив близьких", — ішлося в тексті до переліку померлих українців.

Олексій Бугаєв був ліквідований в Україні

Олексій Бугаєв дебютував у складі збірної РФ як захисник у травні 2004 року, зіграв за національну команду 7 матчів. Навесні 2010 року він завершив професійну кар'єру у віці 29 років.

Про те, що ЗСУ ліквідували колишню зірку збірної РФ з футболу, 43-річного Олексія Бугаєва, ЗМІ повідомили 30 грудня 2024 року.

24 вересня 2024 року ексфутболіста засудили за збут наркотиків до 9,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У жовтні 2023 року його затримали в Краснодарському краї з 500 г похідного метилефедрону, які він забрав із "закладки" для "подальшого незаконного збуту".

Адвокат Бугаєва, Костянин Жеребцов, повідомляв журналістам, що після оголошення вироку колишній футболіст планує поїхати на війну в Україну, щоб "спокутувати провину" і не відбувати покарання у в'язниці.

На суді Олексій Бугаєв повністю визнав провину і розкаявся у скоєному. РосЗМІ повідомляли, що закінчивши кар'єру в спорті, футболіст накопичив борги. Ще граючи за збірну РФ, він пристрастився до алкоголю.

Нагадаємо, Фокус писав, які спортсмени РФ померли на війні в Україні. Зокрема всеросійська федерація спорту осіб з інтелектуальними порушеннями 25 березня ЗСУ ліквідували російського призера Паралімпіади-2020 Олександра Работницького.

Міжнародний олімпійський комітет 20 березня повідомляв про обрання нового президента, яким стала колишня плавчиня, 41-річна Кірсті Ковентрі. Вона неодноразово заявляла, що підтримує повернення росіян до Олімпійських ігор.