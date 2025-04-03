Пошел воевать вместо тюрьмы: УЕФА почтила память ликвидированного в Украине футболиста РФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на конгрессе 3 апреля в Столице Сербии Белграде почтил память бывшего футболиста РФ Алексея Бугаева, который воевал по контракту в Украине и был ликвидирован украинскими бойцами.

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Запись онлайн-трансляции конгресса опубликована на официальном сайте УЕФА.

На конгрессе УЕФА почтили память погибших россиян Фото: Скриншот

Президент УЕФА Александер Чеферин перед началом мероприятия предложил почтить память всех игроков и футбольных специалистов, которые умерли в 2024 году.

"Я бы хотел пригласить вас совершить минуту молчания в память о членах европейской футбольной семьи, которые ушли из жизни с момента нашей последней встречи", — сказал он.

Среди имен на экране во время минуты молчания можно было увидеть и других футболистов, тренеров и судей из РФ, умерших в прошлом году. В частности Заур Казиев также был ликвидирован украинскими военными, пишет специализированное издание Tribuna.

Среди украинцев на конгрессе организации почтили память Михаила Фоменко, Анатолия Конькова, Владимира Лазаренко и Андрея Щепотьева.

"УЕФА и ассоциации-члены выражают искренние соболезнования УАФ и всем тем в Украине, кто потерял близких", — говорилось в тексте к перечню умерших украинцев.

Алексей Бугаев был ликвидирован в Украине

Алексей Бугаев дебютировал в составе сборной РФ как защитник в мае 2004 года, сыграл за национальную команду 7 матчей. Весной 2010 года он завершил профессиональную карьеру в возрасте 29 лет.

О том, что ВСУ ликвидировали бывшую звезду сборной РФ по футболу, 43-летнего Алексея Бугаева, СМИ сообщили 30 декабря 2024 года.

24 сентября 2024 года экс-футболиста приговорили за сбыт наркотиков к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В октябре 2023 года его задержали в Краснодарском крае с 500 г производного метилэфедрона, которые он забрал из "закладки" для "дальнейшего незаконного сбыта".

Адвокат Бугаева, Костянин Жеребцов, сообщал журналистам, что после оглашения приговора бывший футболист планирует поехать на войну в Украину, чтобы "искупить вину" и не отбывать наказание в тюрьме.

На суде Алексей Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. РосСМИ сообщали, что закончив карьеру в спорте, футболист накопил долги. Еще играя за сборную РФ, он пристрастился к алкоголю.

Напомним, Фокус писал, какие спортсмены РФ умерли на войне в Украине. В частности всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 25 марта ВСУ ликвидировали российского призера Паралимпиады-2020 Александра Работницкого.

Международный олимпийский комитет 20 марта сообщал об избрании нового президента, которым стала бывшая пловчиха, 41-летняя Кирсти Ковентри. Она неоднократно заявляла, что поддерживает возвращение россиян к Олимпийским играм.