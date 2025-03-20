Главой МОК впервые стала женщина: что Ковентри говорила об Украине и вторжении РФ

Кирсти Ковентри считает "идеальным" подход на Олимпийских играх в Париже 2024 года, когда к соревнованиям допустили спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом.

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Бывшая пловчиха, 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве стала 10-м президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она станет первой женщиной и первой представительницей Африки на этом посту. Об этом сообщается на официальном сайте МОК 20 марта.

Ковентри заменит на посту президента Томаса Баха, который был избран в 2013-м и переизбран в 2021 году. Новоизбранный президент переберет свои полномочия 23 июня 2025 года. Она будет курировать зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине.

Кирсти Ковентри поддерживает допуск россиян к ОИ

В феврале 2023 года Кирсти Ковентри в комментарии Inside The Games говорила, что поддерживает позицию Томаса Баха по возвращению российских и белорусских спортсменов на спортивные соревнования и допуск их к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

"В конце концов, наши олимпийские ценности заключаются в том, чтобы быть открытыми и приветствовать всех, поэтому я согласна, что это первый шаг, и посмотрим, как это будет дальше", — сказала она.

В интервью для Fox Sports 19 марта 2025 года Ковентри заявила, что подход во время Игр в Париже был "идеальным".

"Я считаю, что то, что мы увидели в Париже, было очень справедливым. Мы сказали, что спортсмены из Беларуси и России, которые открыто поддерживали войну, не будут приглашены. Это возвращается к принципу попытки обеспечить безопасность всех участников Игр", — сказала она.

В разговоре с DW, опубликованном 20 марта, Ковентри также сказала, что считает нужным предоставить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпиаде.

"Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов, но в конце концов я считаю, что мы должны найти способ, как решать вопрос со спортсменами из конфликтных территорий", — сказала она.

Журналисты отметили, что Ковентри в этом вопросе опиралась на свой опыт выступлений от Зимбабве. Во время ее спортивной карьеры страна находилась под международными санкциями из-за политического кризиса.

В своей предвыборной программе новоизбранный президент подчеркивала, что геополитика и спорт неизбежно пересекаются, однако она считает одним из своих приоритетов сохранение нейтралитета МОК.

"Нейтралитет МОК долгое время был его сильной стороной, позволяющей ему преодолевать геополитические разногласия и служить объединяющей силой. Недавние конфликты и меняющиеся альянсы подчеркнули необходимость принципиального, но адаптивного подхода к навигации в этих сложностях. Чтобы продвигать наши ценности совершенства, уважения и дружбы, МОК должен оставаться нейтральной и не быть вовлеченным в политические цели", — говорится в программе Ковентри.

Что известно о Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри родилась в столице Зимбабве, Хараре.

Как пловчиха она участвовала в пяти Олимпийских играх. От дебюта на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году до последнего выступления в Рио-де-Жанейро в 2016-м она завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую олимпийские медали (золото выигрывала на дистанции 200 м на спине в Афинах-2004 и в Пекине-2008). Кроме того, за свою профессиональную карьеру Ковентри завоевала три золотые медали чемпионата мира и четыре титула чемпионки мира на короткой воде, золото Игр Содружества и 14 золотых медалей Африканских игр.

Сейчас Ковентри является членом МОК и занимает должность министра спорта, искусства и отдыха в Зимбабве с 2018 года. Также с 2018 года ее избирали председателем Комиссии спортсменов МОК. С 2017 по 2024 год она была вице-президентом Международной федерации серфинга.

Напомним, 25 февраля издание STV Sport со ссылкой на источники в МОК писало, что к участию в Олимпийских играх 2026 года планируют допустить россиян и белорусов под нейтральным флагом.

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