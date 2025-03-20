Головою МОК вперше стала жінка: що Ковентрі казала про Україну та вторгнення РФ

Кірсті Ковентрі вважає "ідеальним" підхід на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, коли до змагань допустили спортсменів із Росії та Білорусі під нейтральним прапором.

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Колишня плавчиня, 41-річна Кірсті Ковентрі з Зімбабве стала 10-м президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Вона стане першою жінкою та першою представницею Африки на цій посаді. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК 20 березня.

Ковентрі замінить на посаді президента Томаса Баха, який був обраний у 2013-му та переобраний у 2021 році. Новообрана президентка перебере свої повноваження 23 червня 2025 року. Вона куруватиме зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні.

Кірсті Ковентрі підтримує допуск росіян до ОІ

У лютому 2023 року Кірсті Ковентрі в коментарі Inside The Games казала, що підтримує позицію Томаса Баха щодо повернення російських і білоруських спортсменів на спортивні змагання і допуск їх до участі в Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Зрештою, наші олімпійські цінності полягають у тому, щоб бути відкритими та вітати всіх, тому я погоджуюся, що це перший крок, і подивімось, як це буде далі", — сказала вона.

В інтерв'ю для Fox Sports 19 березня 2025 року Ковентрі заявила, що підхід під час Ігор у Парижі був "ідеальним".

"Я вважаю, що те, що ми побачили в Парижі, було дуже справедливим. Ми сказали, що спортсмени з Білорусі та Росії, які відкрито підтримували війну, не будуть запрошені. Це повертається до принципу намагання забезпечити безпеку всіх учасників Ігор", — сказала вона.

У розмові з DW, опублікованій 20 березня, Ковентрі також сказала, що вважає за потрібне надати всім спортсменам можливість брати участь в Олімпіаді.

"Це буде виглядати по-різному для різних спортсменів, але врешті я вважаю, що ми повинні знайти спосіб, як розв'язувати питання зі спортсменами з конфліктних територій", — сказала вона.

Журналісти зазначили, що Ковентрі в цьому питанні спиралася на свій досвід виступів від Зімбабве. Під час її спортивної кар'єри країна перебувала під міжнародними санкціями через політичну кризу.

У своїй передвиборчій програмі новообрана президентка наголошувала на тому, що геополітика і спорт неминуче перетинаються, однак вона вважає одним зі своїх пріоритетів збереження нейтралітету МОК.

"Нейтралітет МОК довгий час був його сильною стороною, що дозволяє йому долати геополітичні розбіжності та служити силою, що об'єднує. Нещодавні конфлікти та мінливі альянси підкреслили необхідність принципового, але адаптивного підходу до навігації в цих складнощах. Щоб просувати наші цінності досконалості, поваги та дружби, МОК повинен залишатися нейтральною і не бути залученим до політичних цілей", — ідеться в програмі Ковентрі.

Що відомо про Кірсті Ковентрі

Кірсті Ковентрі народилася в столиці Зімбабве, Хараре.

Як плавчиня вона брала участь у п'яти Олімпійських іграх. Від дебюту на Олімпіаді в Сіднеї у 2000 році до останнього виступу в Ріо-де-Жанейро у 2016-му вона виборола дві золоті, чотири срібні та одну бронзову олімпійські медалі (золото вигравала на дистанції 200 м на спині в Афінах-2004 і в Пекіні-2008). Крім того, за свою професійну кар'єру Ковентрі завоювала три золоті медалі чемпіонату світу і чотири титули чемпіонки світу на короткій воді, золото Ігор Співдружності та 14 золотих медалей Африканських ігор.

Зараз Ковентрі є членкинею МОК і обіймає посаду міністерки спорту, мистецтва і відпочинку в Зімбабве з 2018 року. Також з 2018 року її обирали головою Комісії спортсменів МОК. З 2017 по 2024 рік вона була віцепрезиденткою Міжнародної федерації серфінгу.

Нагадаємо, 25 лютого видання STV Sport з посиланням на джерела у МОК писало, що до участі в Олімпійських іграх 2026 року планують допустити росіян і білорусів під нейтральним прапором.

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