Проявили "сміливість": МОК допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024 (відео)

В МОК прогнозують, що відбір на Олімпіаду-2024 пройдуть 36 росіян та 22 білоруси. Ці числа у 10 разів менші від кількості громадян РФ та Білорусі, які брали участь в Олімпіаді в Токіо у 2021 році.

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У Олімпійських іграх 2024 дозволять взяти участь спортсменам та спортсменкам, які є громадянами РФ та Білорусі. 19 представників країн-агресорів матимуть можливість позмагатись з представниками інших країн. При цьому вони виходитимуть під нейтральним прапором у супроводі нейтральної мелодії, створеної саме для цієї мети. Про своє рішення щодо росіян та білорусів оголосили на пресконференції представники виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Основні тези щодо Олімпіади-2024 озвучили два спікери — директор департаменту зв'язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд (James Macleod) та спортивний директор МОК Кіт Макконнелл (Kit McConnell).

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Виконком МОК прийняв рішення, що станом на 19 березня під нейтральним прапором будуть виступати 19 спортсменів:

з паспортом РФ — 12 ос.;

з паспортом Білорусі — 7 ос.

Вказані особи пройшли кваліфікацію для участі у Олімпійських іграх, пояснили спортивні функціонери. Число буде збільшуватись, оскільки, "за найбільш імовірним сценарієм", відбір пройдуть сумарно 36 росіян та 22 білоруси.

Втім, в МОК "заспокоїли": заявили, що кількість громадян РФ навряд чи досягне квоти в 58 осіб, а громадян Білорусі — квоти у 28 ос. Також нагадали, що їх все ж буде набагато менше, ніж на Олімпіаді у Токіо: тоді росіян було 330 ос., білорусів — 104 ос.

"Сьогодні Виконком МОК отримав оновлену інформацію про те, що наразі 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським паспортом пройшли кваліфікацію на ОІ-2024 з 6000 квот, які вже були виділені для участі в Олімпійських іграх. Важливо, що ці оцінки не враховують процес перевірки правомочності МОК, який визначатиме остаточну участь".

Зазначимо, представники МОК не назвали імена росіян та білорусів, які братимуть участь в Олімпіаді-2024. На сайті спорткомітету можна відшукати інформацію про "зміну спортивного громадянства". Зміни торкнулись семи спортсменів, з них двоє — громадяни РФ:

Анастасія Кірпічнікова представлятиме Францію у плаванні;

Олександр Комаров представлятиме Сербію у боротьбі.

Також у акаунті X (Twitter) МОК можна побачити нейтральний прапор та почути музику, яка супроводитиме вихід "нейтральних" спортсменів.

Олімпіада-2024 — деталі

Олімпійські ігри 2024 — спортивний турнір, який відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Парижі. Олімпійці будуть змагатись у 32 видах спорту, з них 28 — класичні основні, а чотири — нові додаткові. Нові види спорту — це брейкданс, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Президент МОК Томас Бах у коментарі французькому виданню Le Monde зауважив, що російський уряд надто агресивно відгукується про майбутню подію. Також західні спортивні функціонери згадали змагання, які паралельно готують у РФ — "Літні ігри дружби" (вересень 2024 року) у Москві. Подібні дії Кремля назвали "політизацією спорту".

Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон у інтерв'ю українським ЗМІ заявив, що хотів би припинення вогню на період проведення Олімпійських ігор. Раніше політик повідомив, що європейці можуть погодити відправку своїх підрозділів в Україну.