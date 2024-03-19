Мир від Макрона: кому потрібне перемир'я під час Олімпіади і що це дасть

Президент Франції заявляє, що вимагатиме від Кремля припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійских ігор, що відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня поточного року. Який сенс в ініціативі французького президента, наскільки реальним є перемир'я та чи буде від нього користь Україні, з'ясовував Фокус.

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Президент Франції Емманюель Макрон останнім часом відзначився цілою низкою гучних заяв. Зокрема, чинний господар Єлисейського палацу наробив чимало галасу, зазначивши, що не виключає участі армій країн-членів НАТО у війні в Україні. Водночас, спілкуючись днями з журналістами кількох українських телеканалів, пан Макрон зазначив, що звертатиметься до Москви з проханням призупинити бойові дії на території України на час проведення літніх Олімпійських ігор, що відбудуться в Парижі. Про це Емманюель Макрон сказав у суботу, 16 березня, в інтерв’ю телеканалам "1+1" і "Ми — Україна".

Провести різницю між росіянами та режимом

Емманюель Макрон також додав, що хоче, аби світ почув меседж "миру й толерантності", але водночас, за його словами, цей меседж не поступатиметься тому, що "Україна має повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність".

Водночас президент Франції підкреслив, що Росія залишиться Росією географічно: "Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки в спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно, тобто вона ваш сусід. Російський народ, я не думаю, що він насправді підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками".

Пані мер Парижа Анн Ідальго нещодавно виступила проти участі спортсменів із Росії та Білорусі в змаганнях навіть у так званому нейтральному статусі. "Краще б вони не приїздили", — зазначила пані Ідальго в інтерв’ю Reuters. Свою позицію вона пояснила тим, що "за жодних умов не можна ігнорувати факту агресії проти України та чинити так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні погрожує всій Європі".

Речниця російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Марія Захарова, яку цитують росЗМІ, зазначила таке: "Виходжу з пропозицією у відповідь до Макрона: припинити постачання озброєнь, із яких убивають мирних, а також припинити спонсорувати тероризм".

Подвійна гра чи дипломатичний прорахунок

"Макрон розпочав дуже складну комбінацію, суть і зміст якої поки що здаються досить парадоксальними. Із одного боку, він намагається консолідувати країни так званої антипутінської коаліції, намагаючись перехопити лідерство в об’єднаній Європі в Німеччини. Ба більше, враховуючи, що це його останній термін і більше на президента Франції він балотуватися не зможе, він демонструє свої геополітичні амбіції, наприклад, як можливого наступника пана Столтенберга на чолі генсека НАТО чи очільника інших наддержавних інституцій. Із іншого ж боку, Макрон говорить про те, що він не відмовиться від потенційної розмови з Путіним, тому що він "за" діалог і мирний шлях вирішення будь-якого конфлікту й війни", — зазначає в коментарі Фокусу політолог Олексій Буряченко.

На переконання експерта, наразі Емманюель Макрон, займаючи начебто радикальну позицію стосовно путінського режиму, водночас не позбавляє себе гіпотетичної можливості й надалі розмовляти з очільником Кремля. "І саме в цій самій парадигмі перебуває його заява про припинення вогню під час Олімпіади, що напевно зіграє на руку Путіну, який за цей час зможе перегрупуватися та вдарити з новою силою", — зазначає Олексій Буряченко.

Політолог не виключає, що такі "псевдомирні ініціативи" Москва зрештою й підтримає, піджививши "тих суб’єктів геополітичної гри, які маскують питання пошуку миру збалансуванням відносин із РФ".

"А таких гравців насправді є чимало. Це Китай, Ватикан, інші, й ось тепер подібну "мирову" риторику ми чуємо від Макрона, який останнім часом озвучує взаємосуперечливі заяви. Тому в Макрона потрібно запитати, чи усвідомлює він, що припинення вогню на час Олімпіади лише зіграє на руку Кремлю і якщо так, то навіщо він посилає подібного роду сигнали, які зрештою можуть нашкодити самій Європі", — підсумовує Олексій Буряченко.

Зі свого боку, політолог Віктор Небоженко переконаний, що заява Емманюеля Макрона про припинення війни на час проведення Олімпіади в Парижі є публічним прорахунком чинного господаря Єлисейського палацу.

"Бажання чинного президента Франції про те, щоб на період Олімпійських ігор, як у стародавній Греції, затихали війни — це своєрідна дипломатична дурість молодого політика, яким є Емманюель Макрон. До речі, одного разу Джо Байден публічно заявив, що Путін — це вбивця. І тоді весь світ протягом тривалого часу жваво обговорював цю заяву американського президента, але, як з’ясувалося, це були лише слова, адже він мало зробив для того, аби вбивця сів у в’язницю. Тому насправді я не шукав би якихось глибоко прихованих сенсів у заяві Макрона про припинення вогню на час Олімпійських ігор. Він таким чином підтримує репутацію Ігор, а не шукає шляхи припинення війни як такої", — зазначив Віктор Небоженко в коментарі Фокусу.

Політолог також висловив переконання про те, що Володимир Путін не припинить війну й головне — не виграє її, оскільки йому потрібен аж ніяк не виграш, а "перманентна, довготривала війна задля укріплення персональної влади".