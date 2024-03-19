Мир от Макрона: кому нужно перемирие во время Олимпиады и что это даст

Президент Франции заявляет, что потребует от Кремля прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа текущего года. Какой смысл в инициативе французского президента, насколько реально перемирие и будет ли от него польза Украине, выяснял Фокус.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время отметился целым рядом громких заявлений. В частности, действующий хозяин Елисейского дворца наделал немало шума, отметив, что не исключает участия армий стран-членов НАТО в войне в Украине. Наряду с тем, общаясь на днях с журналистами нескольких украинских телеканалов, господин Макрон отметил, что будет обращаться к Москве с просьбой приостановить боевые действия на территории Украины на время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Об этом Эммануэль Макрон сказал в субботу, 16 марта, в интервью телеканалам "1+1" и "Мы — Украина".

Провести разницу между русскими и режимом

Эммануэль Макрон также добавил, что хочет, чтобы мир услышал месседж "мира и толерантности", но при этом, по его словам, этот месседж не будет уступать тому, что "Украина должна полностью восстановить свой суверенитет и территориальную целостность".

В то же время президент Франции подчеркнул, что Россия останется Россией географически: "Были уже раньше конфликты, и раньше тоже были исключения в спорте. Мы уже это проходили. Мы уверены, что Россия останется Россией географически, то есть она ваш сосед. Русский народ, я не думаю, что он на самом деле поддерживает этот режим. Поэтому нам надо, думая о будущем, проводить разницу между российским народом и руководителями".

Мэр Парижа Анн Идальго недавно выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях даже в так называемом нейтральном статусе. "Лучше бы они не приезжали", — отметила госпожа Идальго в интервью Reuters. Свою позицию она объяснила тем, что "ни при каких условиях нельзя игнорировать факт агрессии против Украины и поступать так, будто Путин не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе".

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, которую цитируют росСМИ, отметила следующее: "Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм".

Двойная игра или дипломатический просчет

"Макрон начал очень сложную комбинацию, суть и содержание которой пока выглядят довольно парадоксальными. С одной стороны, он пытается консолидировать страны так называемой антипутинской коалиции, пытаясь перехватить лидерство в объединенной Европе у Германии. Более того, учитывая, что это его последний срок и больше на президента Франции он баллотироваться не сможет, он демонстрирует свои геополитические амбиции, например, как возможного преемника господина Столтенберга во главе генсека НАТО или главы других сверхгосударственных институтов. С другой же стороны, Макрон говорит о том, что он не откажется от потенциального разговора с Путиным, потому что он "за" диалог и мирный путь решения любого конфликта и войны", — отмечает в комментарии Фокусу политолог Алексей Буряченко.

По мнению эксперта, сейчас Эммануэль Макрон, занимая вроде бы радикальную позицию в отношении путинского режима, вместе с тем не лишает себя гипотетической возможности и в дальнейшем разговаривать с главой Кремля. "И именно в этой самой парадигме находится его заявление о прекращении огня во время Олимпиады, что наверняка сыграет на руку Путину, который за это время сможет перегруппироваться и ударить с новой силой", — отмечает Алексей Буряченко.

Политолог не исключает, что такие "псевдомирные инициативы" Москва в конце концов и поддержит, тем самым подпитав "тех субъектов геополитической игры, которые маскируют вопрос поиска мира сбалансированием отношений с РФ".

"А таких игроков на самом деле есть немало. Это Китай, Ватикан, другие, и вот теперь подобную "мировую" риторику мы слышим от Макрона, который в последнее время озвучивает взаимоисключающие заявления. Поэтому у Макрона нужно спросить, осознает ли он, что прекращение огня на время Олимпиады только сыграет на руку Кремлю и если да, то зачем он посылает подобного рода сигналы, которые в конце концов могут навредить самой Европе", — заключает Алексей Буряченко.

В свою очередь, политолог Виктор Небоженко убежден, что заявление Эммануэля Макрона о прекращении войны на время проведения Олимпиады в Париже является публичным просчетом действующего хозяина Елисейского дворца.

"Желание действующего президента Франции о том, чтобы на период Олимпийских игр, как в древней Греции, затихали войны — это своеобразная дипломатическая глупость молодого политика, которым является Эммануэль Макрон. Кстати, однажды Джо Байден публично заявил, что Путин — это убийца. И тогда весь мир в течение длительного времени живо обсуждал это заявление американского президента, но, как выяснилось, это были лишь слова, ведь он мало сделал для того, чтобы убийца сел в тюрьму. Поэтому на самом деле я не искал бы каких-то глубоко скрытых смыслов в заявлении Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр. Он таким образом поддерживает репутацию Игр, а не ищет пути прекращения войны как таковой", — отметил Виктор Небоженко в комментарии Фокусу.

Политолог также выразил убеждение о том, что Владимир Путин не прекратит войну и главное — не выиграет ее, поскольку ему нужен отнюдь не выигрыш, а "перманентная, долговременная война для укрепления персональной власти".