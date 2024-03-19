Проявили "смелость": МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 (видео)

В МОК прогнозируют, что отбор на Олимпиаду-2024 пройдут 36 россиян и 22 белоруса. Эти числа в 10 раз меньше количества граждан РФ и Беларуси, которые принимали участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году.

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В Олимпийских играх 2024 позволят принять участие спортсменам и спортсменкам, которые являются гражданами РФ и Беларуси. 19 представителей стран-агрессоров будут иметь возможность посоревноваться с представителями других стран. При этом они будут выходить под нейтральным флагом в сопровождении нейтральной мелодии, созданной именно для этой цели. О своем решении относительно россиян и белорусов объявили на пресс-конференции представители исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК).

Основные тезисы относительно Олимпиады-2024 озвучили два спикера — директор департамента связей с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд (James Macleod) и спортивный директор МОК Кит Макконнелл (Kit McConnell).

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Исполком МОК принял решение, что по состоянию на 19 марта под нейтральным флагом будут выступать 19 спортсменов:

с паспортом РФ — 12 чел;

с паспортом Беларуси — 7 чел.

Указанные лица прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх, объяснили спортивные функционеры. Число будет увеличиваться, поскольку, "по наиболее вероятному сценарию", отбор пройдут суммарно 36 россиян и 22 белоруса.

Впрочем, в МОК "успокоили": заявили, что количество граждан РФ вряд ли достигнет квоты в 58 человек, а граждан Беларуси — квоты в 28 чел. Также напомнили, что их все же будет гораздо меньше, чем на Олимпиаде в Токио: тогда россиян было 330 чел., белорусов — 104 чел.

"Сегодня Исполком МОК получил обновленную информацию о том, что сейчас 12 индивидуальных нейтральных спортсменов с российским паспортом и 7 с белорусским паспортом прошли квалификацию на ОИ-2024 из 6000 квот, которые уже были выделены для участия в Олимпийских играх. Важно, что эти оценки не учитывают процесс проверки правомочности МОК, который будет определять окончательное участие".

Отметим, представители МОК не назвали имена россиян и белорусов, которые будут участвовать в Олимпиаде-2024. На сайте спорткомитета можно отыскать информацию об "изменении спортивного гражданства". Изменения коснулись семи спортсменов, из них двое — граждане РФ:

Анастасия Кирпичникова будет представлять Францию в плавании;

Александр Комаров будет представлять Сербию в борьбе.

Также в аккаунте X (Twitter) МОК можно увидеть нейтральный флаг и услышать музыку, которая будет сопровождать выход "нейтральных" спортсменов.

Олимпиада-2024 — детали

Олимпийские игры 2024 — спортивный турнир, который состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Олимпийцы будут соревноваться в 32 видах спорта, из них 28 — классические основные, а четыре — новые дополнительные. Новые виды спорта — это брейкданс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Президент МОК Томас Бах в комментарии французскому изданию Le Monde отметил, что российское правительство слишком агрессивно отзывается о предстоящем событии. Также западные спортивные функционеры вспомнили соревнования, которые параллельно готовят в РФ — "Летние игры дружбы" (сентябрь 2024 года) в Москве. Подобные действия Кремля назвали "политизацией спорта".

Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским СМИ заявил, что хотел бы прекращения огня на период проведения Олимпийских игр. Ранее политик сообщил, что европейцы могут согласовать отправку своих подразделений в Украину.