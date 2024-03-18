"Пауза для перевооружения": Путин отреагировал на предложение о "режиме тишины" на время Олимпиады

По словам российского лидера Владимира Путина, перемирия в Украине на время Олимпиады не будет, ведь РФ якобы нацелена на настоящие "мирные переговоры".

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею о возможном приостановлении военных действий в Украине на период проведения Олимпийских игр, однако российский лидер Владимир Путин отклонил данное предложение заранее. Об этом сообщает российское издание Meduza.

В ходе пресс-конференции, посвященной результатам президентских выборов, Владимир Путин прокомментировал инициативу Эммануэля Макрона, заявив, что он поддерживает идею мирных переговоров, а не паузу для перевооружения.

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", — заявил диктатор.

Макрон предложит Путину объявить перемирие в Украине на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, где будут проходить нынешние Олимпийские игры, будет тщательно отслеживать выступления российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде под белым флагом. В то же время французский лидер заявил, что россияне не поддерживают тот режим, который сейчас царит в России. Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция будет просить Россию прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр.

Напомним, что ранее французский президент Эмманюэль Макрон ушел от ответа на вопрос о возможном аресте главы Российской Федерации Владимира Путина в случае его визита во Францию.