Введение западных войск в Украину: Зеленский отреагировал на заявление Макрона (видео)

Французский президент приедет в Украину в марте и поделится новыми инициативами по поддержке Киева, заверил президент Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский пока не владеет конкретной информацией относительно потенциального размещения западных войск на территории Украины. Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране в среду, 28 февраля.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с ним эту идею, когда прибудет с визитом в Украину в середине марта.

"Я не был на том саммите. Он (Макрон, — ред.) сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину и поделится информацией со мной, когда прибудет в Украину", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в Париже имел с Макроном "очень хорошую встречу", на которой лидеры двух государств обсудили много инициатив. В частности, усиление Украины на поле боя. Сейчас основная фундаментальная инициатива — выполнение партнерами своих предыдущих договоренностей о своевременной поставке Украине вооружения.

"Нам нужно выжить, а выжить для Украины — это значит иметь очень конкретные решения. И это очень важно. Вот почему я не могу поделиться с вами, например, информацией о количестве артиллерии, количестве 155-мм боеприпасов. Мы имеем решение. Там, где у нас есть договоренности и контракты по помощи, все должно поступать вовремя", — подчеркнул президент.

При этом, он сказал, что сейчас очень важно быть сильными, и альтернативы не существует, потому что Украине приходится иметь дело с "киллером".

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.