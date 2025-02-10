На медалях олімпійської чемпіонки — чимало відбитків зубів: чому так сталось, подробиці

Веслувальниця на байдарках Інна Осипенко-Радомська розповіла, що зберігає свої медалі в сейфі, оскільки боїться пограбувань.

Related video

Українська веслувальниця на байдарках, чемпіонка Олімпійських ігор в Пекіні, срібна медалістка на Олімпійських іграх у Лондоні у веслуванні на байдарці-одиночці Інна Осипенко-Радомська розповіла NV про стан своїх медалей. Вона зазначила, що на деяких медалях у неї присутні відбитки зубів.

"Діти навіть пробували мої медалі на зуб, тому на них залишилося чимало їхніх відбитків. Утім, у порівнянні з медалями Парижа, мої нагороди виглядають не так жахливо", — розповіла вона.

Спортсменка зазначила, для неї нагороди — це не лише символ перемог, а й пам'ять для дітей, які вона хоче зберегти. Тому всі свої медалі з міркувань безпеки вона зберігає вдома в сейфі, адже було багато випадків, коли у спортсменів їх викрадали. Спортсменка привела в приклад пограбування важкоатлетки Наталії Скакун — тоді злодії винесли всі її медалі. Інна Осипенко-Радомська додала, що подібні історії траплялись й з іншими членами збірної.

"Я читала про олімпійські медалі Парижа-2024, на яких майже одразу почало облазити покриття. З моїми нагородами не все так страшно, хоча схожа проблема є з медаллю Ріо-2016. Наскільки я знаю, найбільше постраждала бронза. От дві мої срібні медалі з Лондона-2012 залишилися в ідеальному стані. Золота медаль, яку я завоювала на Олімпіаді в Пекіні-2008, витримала всі випробування, адже покрита 17 грамами золота", — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель 27-річного уродженця Буковини Павла Унгуряна, який був успішним спортсменом та обороняв Україну на Куп’янському напрямку Харківської області. В українському війську чоловік служив у званні лейтенанта.

Не так давно українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала рідкісні кадри зі своїм чоловіком Ігорем Дубінським. Вони одружились в 2018 році та виховують п'ятирічну доньку.