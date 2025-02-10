На медалях олимпийской чемпионки — немало отпечатков зубов: почему так произошло, подробности

Гребчица на байдарках Инна Осипенко-Радомская рассказала, что хранит свои медали в сейфе, поскольку боится ограблений.

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Украинская гребчица на байдарках, чемпионка Олимпийских игр в Пекине, серебряная медалистка на Олимпийских играх в Лондоне в гребле на байдарке-одиночке Инна Осипенко-Радомская рассказала NV о состоянии своих медалей. Она отметила, что на некоторых медалях у нее присутствуют отпечатки зубов.

"Дети даже пробовали мои медали на зуб, поэтому на них осталось немало их отпечатков. Впрочем, по сравнению с медалями Парижа, мои награды выглядят не так ужасно", — рассказала она.

Спортсменка отметила, для нее награды — это не только символ побед, но и память для детей, которые она хочет сохранить. Поэтому все свои медали из соображений безопасности она хранит дома в сейфе, ведь было много случаев, когда у спортсменов их похищали. Спортсменка привела в пример ограбление тяжелоатлетки Натальи Скакун — тогда воры вынесли все ее медали. Инна Осипенко-Радомская добавила, что подобные истории случались и с другими членами сборной.

"Я читала об олимпийских медалях Парижа-2024, на которых почти сразу начало облазить покрытие. С моими наградами не все так страшно, хотя похожая проблема есть с медалью Рио-2016. Насколько я знаю, больше всего пострадала бронза. Вот две мои серебряные медали из Лондона-2012 остались в идеальном состоянии. Золотая медаль, которую я завоевала на Олимпиаде в Пекине-2008, выдержала все испытания, ведь покрыта 17 граммами золота", — добавила она.

Напомним, недавно стало известно о гибели 27-летнего уроженца Буковины Павла Унгуряна, который был успешным спортсменом и защищал Украину на Купянском направлении Харьковской области. В украинской армии мужчина служил в звании лейтенанта.

Не так давно украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала редкие кадры со своим мужем Игорем Дубинским. Они поженились в 2018 году и воспитывают пятилетнюю дочь.