Росіяни та білоруси можуть приймати участь в Оліймпійських іграх: що відомо

В МОК планують допустити спортсменів Росії та Білорусі під нейтральним прапором. Для цього вони мають пройти кваліфікації через спортивні федерації, однак з більшості спортсмени виключені.

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Міжнародний олімпійський комітет закликав федерації зимових видів спорту допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді під нейтральним прапорм. Про це пише видання STV Sport з посиланням на джерела у МОК.

Так, на літніх Олімпійських іграх у Парижі минулого року 15 російських спортсменів змагалися під нейтральним прапором. МОК також хоче реалізувати це на Олімпійських іграх 2026 року. Однак щоб це стало можливим, російські та білоруські спортсмени повинні мати можливість пройти кваліфікацію через свої спеціалізовані спортивні федерації. Цю інформацію підтверджує також президент Міжнародного союзу біатлоністів Олле Далін.

"Однак ухвалене нами сьогодні рішення полягає в тому, що Росія та Білорусь є зупиненими членами, тому це не те питання, яке ми обговорюємо", — додав він.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російських спортсменів виключили із кількох найбільших федераціях зимових видів спорту, зокрема, із Міжнародної федерації хокею. Крім того, вони не брали участі в Кубку світу з біатлону, з гірських лиж та інших видів спорту. Росіяни також виключені з Міжнародної федерації хокею.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року росіянку позбавили срібної медалі, отриманої на Олімпіаді в Лондоні 12 років до цього. Вона дискваліфікована на 10 років за порушення антидопінгових правил на Іграх.

Додамо, що нещодавно українська веслувальниця на байдарках, чемпіонка Олімпійських ігор у Пекіні, срібна медалістка на Олімпійських іграх у Лондоні у веслуванні на байдарці-одиночці Інна Осипенко-Радомська розповідала про стан своїх медалей. Вона зазначила, що на деяких медалях у неї присутні відбитки зубів. Спортсменка також додала, що зберігає свої медалі в сейфі, оскільки боїться пограбувань.