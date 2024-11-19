Росіянку позбавили Олімпійської медалі через 12 років

Тетяна Томашова позбулася срібної медалі, отриманої на Олімпіаді в Лондоні.

Результат росіянки Тетяни Томашової в бігу на 1500 метрів на Олімпіаді-2012 в Лондоні було офіційно анульовано, повідомила у вівторок Асоціація із забезпечення сумлінної спортивної діяльності (AIU), пише Reuters.

У вересні Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Томашову на 10 років за порушення антидопінгових правил на Іграх і позбавив її срібної медалі забігу, який часто називають "найбруднішим" в історії.

Вона стала п'ятою з 13 спортсменок, які брали участь у фіналі, що отримали ретроспективну санкцію за порушення антидопінгових правил, ідеться в заяві AIU.

Томашова, якій зараз 49 років, посіла четверте місце в забігу і здобула срібло після того, як перші дві фінішували, а згодом їх дискваліфікували.

3 вересня CAS дискваліфікував Томашову і постановив анулювати результати росіянки з червня 2012 року по січень 2015 року.

"Ми прагнемо захищати цілісність спорту, і навіть якщо події давно минули, ми будемо ретельно розслідувати можливі порушення", — заявив голова AIU Девід Хоуман.

Дворазова чемпіонка світу Томашова була однією із семи російських спортсменок, які отримали дворічну дискваліфікацію за фальсифікацію проб допінгу 2008 року.

Спортсменка з Бахрейну Мар'ям Юсуф Джамал, яка посіла третє місце в Лондоні, здобула золоту медаль після того, як турецький дует Аслі Чакир Альптекін і Гамзе Булут, що посіли перше й друге місця, були дискваліфіковані кілька років потому.

Дискваліфікація Томашової означає, що Абеба Арегаві з Ефіопії тепер є володаркою срібної медалі, а американка Шеннон Роубері, яка посіла шосте місце, отримала бронзу.

Нагадаємо, нещодавня Олімпіада в Парижі також ознаменувалася кількома скандалами. Уже після того, як олімпійські ігри завершилися, стало відомо, що спортсменів із КНДР, які ризикнули зробити селфі з колегами з Південної Кореї, піддали ідеологічній чистці.