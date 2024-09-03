Олімпійців із КНДР, які зробили селфі зі спортсменами з Південної Кореї, піддали "ідеологічній чистці"

Кім Кум Ен і Лі Чон Сік, які завоювали медалі в пінг-понгу, можуть бути покарані, якщо не критикуватимуть неналежну поведінку. Також спортсменам можуть призначити виправні роботи на будівництві.

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Один із найвідоміших знімків Паризької Олімпіади — селфі, зроблене гравцями в настільний теніс, які завоювали медалі по обидва боки розділеного Корейського півострова, схоже, доставив північнокорейському дуету неприємності на батьківщині. Кім Кум Ен і Лі Чон Сік отримали срібні медалі, їхні китайські суперники — золото, а спортсмени з Південної Кореї — бронзу. Про це пише The Guardian.

Південнокорейські спортсмени Лім Джонг-хун і Шин Ю-бін зробили селфі зі своїми колегами на олімпійському п'єдесталі. Фото було опубліковано на офіційній сторінці Ігор в Instagram, де зібрало сотні тисяч лайків, а журнал People назвав його одним із 12 найкращих моментів спортивної поведінки на Олімпіаді в Парижі.

Те саме селфі через яке у спортсменів у КНДР почалися проблеми Фото: Getty Images

Але цього тижня ЗМІ повідомили, що Кім і Лі з КНДР зазнали "ідеологічного контролю". Високопоставлений чиновник із Північної Кореї заявив, що спортсмени і члени Олімпійського комітету Північної Кореї протягом місяця зазнавали "ідеологічної чистки" з моменту повернення додому в середині серпня — як повідомляється, це стандартна процедура для спортсменів і спортсменок, які зіткнулися з життям за межами комуністичної держави.

Повідомляється, що спортсменам країни було дано вказівку не взаємодіяти з суперниками з інших країн, зокрема з Південної Кореї. А вони не тільки взаємодіяли, а й посміхалися, позуючи разом із "ворогами".

Олімпійське селфі було зроблено в період загострення напруженості між двома Кореями, чий конфлікт 1950-53 років закінчився перемир'ям, але не мирним договором. Нещодавно Північ висловила протест проти спільних військових навчань за участю південнокорейських, американських і японських сил, тоді як зростаюча співпраця між лідером Півночі Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним викликала тривогу в усьому регіоні.

Неясно, які санкції, якщо такі взагалі будуть, можуть бути застосовані до гравців у настільний теніс. Це, як припускають експерти з КНДР, може залежати від того, наскільки сильно вони розкаються в тому, що на мить послабили пильність у Парижі.

Північнокорейські спортсмени, які повертаються з міжнародних змагань, проходять трьохетапну "ідеологічну перевірку", що завершується сесіями самоаналізу з членами команди, під час яких вони мають критикувати "неналежну поведінку" своїх товаришів по команді, а також розмірковувати про свої власні дії.

Щире каяття може позбавити спортсменів від "політичних або адміністративних покарань", характер яких неясний.

За словами організації Human Rights Watch, ці повідомлення "демонструють зусилля уряду Північної Кореї з контролю за поведінкою за межами своїх кордонів".

Хоча Кім і Лі завоювали срібні медалі, повідомляється, що інші спортсмени були покарані за незадовільні результати.

Матч між спортсменами з КНДР і Китаю за золоті та срібні медалі

Як приклад покарання спортсменів наводиться випадок із північнокорейською футбольною командою, яка вилетіла з чемпіонату світу 2010 року в Південній Африці, програвши всі три матчі групового етапу і пропустивши 12 голів.

Повідомляється, що гравці зазнали шестигодинної критики за "зраду" ідеологічної боротьби комуністичної держави, а їхній тренер Кім Чжон Хун був змушений працювати на будівництві.

А сам Кім Чен Ин уже встиг похвалитися новими дронами, які нібито розробили в КНДР, але які підозріло нагадують російські "Ланцети".