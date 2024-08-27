Кім Чен Ин спостерігав: у КНДР дроном-камікадзе, схожим на "Ланцет", знищили південнокорейський танк

Північнокорейський диктатор спостерігав за успішним випробуванням безпілотників, які нібито можуть вразити "будь-які об'єкти ворога на суші та в морі".

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Кім Чен Ин у білому картузі та френчі реготав від захвату, спостерігаючи за "успішним випробуванням безпілотників-смертників для тактичних піхотних підрозділів і спецназу". Один із безпілотників навіть уразив ціль, що нагадує основний бойовий танк Південної Кореї К-2, знищивши її. Про це повідомило агентство KCNA.

Повідомляється, що Кім Чен Ин керував на місці випробуванням можливостей різних безпілотників, проведеним НДІ безпілотників Академії національної оборони.

Кім Чен Ин нагадує за запуском дронів-камікадзе Фото: KCNA

НДІ безпілотників АНО нібито веде розробку різних безпілотників останнім часом.

"Безпілотники з різною досяжністю готові вдарити по будь-яких об'єктах ворога на суходолі та в морі", — повідомляється в новині.

Кім Чен Ин закликав активно розробляти та збільшити виробництво не тільки стратегічних безпілотників-розвідників і багатоцільових ударних безпілотників, а й різноманітних безпілотників-смертників для тактичних піхотних підрозділів і спецназу.

На фото неможливо розібрати, які саме безпілотники демонстрували Кім Чен Ину. Аналітики припускають, що північнокорейські безпілотники, показані на фотографіях державних ЗМІ, нагадують російські безпілотники "Ланцет", також на фото можна розгледіти дрон, що нагадує іранський безпілотник "Шахед".

Запуск безпілотника, що нагадує "Шахед" Фото: KCNA

На знімках був і білий безпілотник з Х-подібними хвостами і крилами, що врізається в ціль, яка нагадує основний бойовий танк Південної Кореї К-2, знищуючи її.

Фото: KCNA

Безпілотник атакував ціль, що нагадує основний бойовий танк Південної Кореї К-2 Фото: KCNA

Лі Чан Хен, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, заявив під час брифінгу, що військові Південної Кореї уважно вивчають можливості безпілотників Північної Кореї, і що військові Півдня оснащені системами для їхнього виявлення й перехоплення.

Лі також заявив, що Південна Корея вивчає можливість того, що Росія допомогла КНДР набути свого потенціалу в галузі безпілотників.

Російський дрон "Ланцет"

Дрон "Шахед"

"Ми знаємо, що під час минулих обмінів між Північною Кореєю і Росією деякі безпілотники були передані Північній Кореї як подарунки. Нам потрібно буде проаналізувати різні аспекти, включно з питанням про те, чи модифікувала їх Північна Корея", — повідомив Лі Чан Хен.

Кім Чен Ин також наголосив, що КНДР, як морській державі, потрібно розробляти ядерні торпеди, а також різні підводні ударні безпілотні катери-смертники, також потрібно активно впровадити технології штучного інтелекту в розробку дронів, і "поставив докладні завдання та шляхи для їхнього здійснення".

Кім Чен Ин і безпілотники Фото: KCNA

Випробування північнокорейського дрона відбулися в той час, коли американські та південнокорейські військові проводять великомасштабні навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до четверга.

Навчання спрямовані на підвищення готовності до відбиття північнокорейських загроз і включають в себе комп'ютерні військові ігри та бойові стрільби, а також комбіновані повітряні навчання за участю 60 бойових літаків, які почалися в понеділок і триватимуть три дні.

Військово-повітряні сили Південної Кореї заявили, що навчання, які розпочалися з показових ударів з точним бомбардуванням за участю південнокорейських винищувачів F-35 і F-16, спрямовані на протидію північнокорейським загрозам, які надходять від безпілотників, крилатих ракет і артилерії.

Також у понеділок США і Південна Корея почали окремі навчання з висадки десанту за участю десятків літаків і суден своїх ВМС і морської піхоти, зокрема американських винищувачів F-35 і десантного корабля USS Boxer.

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати Україну ракетами з Північної Кореї. Так, одна з ракет, запущених по Харківській області, виявилася ракетою виробництва КНДР. Це підтвердили в Харківській обласній прокуратурі.