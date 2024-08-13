ЗС РФ атакували Харківську область ракетами з КНДР: у прокуратурі розкрили деталі (фото)

За даними слідства, у Богодухівському районі пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, а також горіла господарська будівля. Окупанти тероризують Україну озброєнням, яке отримали від "союзників" із Пхеньяна.

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Російські окупанти продовжують тероризувати мирні міста України, зокрема Харківську область. Цього разу одна із запущених ракет виявилася виробництва Північної Кореї. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про Богодухівський район Харківської області, по якому й завдали ударів ЗС РФ о 18:30. Слідство розпочало досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч 1. ст. 438 КК України.

ЗС РФ атакували Харківщину ракетами з Північної Кореї Фото: Прокуратура Харьковской области

У селі Москаленки було пошкоджено приватне домоволодіння, а також після російського терору було зафіксовано пожежу господарчої споруди. А от у місті Богодухів росіяни пошкодили щонайменше чотири житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

"З вилучених уламків однієї з ракет правоохоронцями попередньо встановлено її тип: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11. Огляд місць ворожих ракетних ударів триває", — йдеться в повідомленні.

ЗС РФ атакували Харківщину ракетами з Північної Кореї Фото: Прокуратура Харьковской области ЗС РФ атакували Харківщину ракетами з Північної Кореї Фото: Прокуратура Харьковской области

Наразі, продовжують представники Харківської обласної прокуратури, слідство вживає всіх можливих і належних заходів для того, щоб задокументувати російські злочини на території України.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Київ ракетами з КНДР і одна з них розвалилася в повітрі. За словами аналітиків Defense Express, ракета впала в лісі поруч із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центру столиці — близько 20 км. На осколках можна побачити характерне маркування Північної Кореї.

24 липня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР продовжує забезпечувати ЗС РФ артснарядами. За його словами, станом на середину липня окупанти на фронті отримали щонайменше 11 тисяч контейнерів з озброєнням. Серед допомоги були не тільки боєприпаси, а й балістичні ракети.