ВС РФ атаковали Харьковскую область ракетами из КНДР: в прокуратуре раскрыли детали (фото)

По данным следствия, в Богодуховском районе повреждены минимум 5 частных домов, а также горела хозяйственная постройка. Оккупанты терроризируют Украину вооружением, которое получили от "союзников" из Пхеньяна.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины, в том числе Харьковскую область. В этот раз одна из запущенных ракет оказалась производства Северной Кореи. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Речь идет о Богодуховский район Харьковской области, по которому и нанесли удары ВС РФ в 18:30. Следствие начало досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны — ч 1. ст. 438 УК Украины.

ВС РФ атаковали Харьковщину ракетами из Северной Кореи Фото: Прокуратура Харьковской области

В селе Москаленки было повреждено частное домовладение, а также после российского террора был зафиксирован пожар хозяйственной постройки. А вот в городе Богодухов россияне повредили как минимум четыре жилых дома. Обошлось без пострадавших.

"Из изъятых обломков одной из ракет правоохранителями предварительно установлен ее тип: это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11. Осмотр мест вражеских ракетных ударов продолжается", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали Харьковщину ракетами из Северной Кореи Фото: Прокуратура Харьковской области ВС РФ атаковали Харьковщину ракетами из Северной Кореи Фото: Прокуратура Харьковской области

Сейчас, продолжают представители Харьковской областной прокуратуры, следствие принимает все возможные и надлежащие меры для того, чтобы задокументировать российские преступления на территории Украины.

Напомним, 6 августа сообщалось, что ВС РФ атаковали Киев ракетами из КНДР и одна из них развалилась в воздухе. По словам аналитиков Defense Express, ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра столицы – около 20 км. На осколках можно увидеть характерную маркировку Северной Кореи.

24 июля министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР продолжает обеспечивать ВС РФ артснарядами. По его словам, по состоянию на середину июля оккупанты на фронте получили не менее 11 тысяч контейнеров с вооружением. Среди помощи были не только боеприпасы, но и баллистические ракеты.