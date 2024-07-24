Более 5 млн: КНДР продолжает обеспечивать ВС РФ артснарядами, — министр обороны Южной Кореи

По словам главы оборонного ведомства Южной Кореи Шин Вон Сика, по состоянию на середину июля оккупанты на фронте получили не менее 11 тысяч контейнеров с вооружением. Среди помощи были не только боеприпасы, но и баллистические ракеты.

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Северная Корея передала России по состоянию на середину июля уже несколько миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Их сотрудничество продолжается. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью японской газете Yomiuri Shimbun.

По его словам, впервые военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой было подтверждено в августе прошлого года. Тогда две страны совершали сделки по торговле орудием из порта Раджин-Раджин (на северо-востоке Северной Кореи) в порт Дунай (на Дальнем Востоке России). Такое сотрудничество было приурочено к визиту Ким Чен Ына в РФ в сентября 2023 года.

"По состоянию на 15 июля из Северной Кореи в Россию было перевезено не менее 11 000 контейнеров, что эквивалентно 5,2 миллионам 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Помимо артиллерийских снарядов, страна, как полагают, предоставила несколько десятков баллистических ракет малой дальности", — заявил Шин Вон Сик.

Отдельно в Сеуле добавили, что Пхеньян помогал Москве различными военными материалами, а в ответ получал помощь в виде продовольствия, нефти и военных технологий.

Теперь в Южной Корее опасаются, что КНДР может попросить помощи в разработке ядерного оружия и модернизации другого вооружения, чтобы укрепить свой военный потенциал.

"Россия теперь может неограниченно получать из Северной Кореи артиллерийские снаряды, ракеты и другое оборудование, необходимое для вторжения в Украину", — подытожил Шин Вон Сик.

Напомним, 17 марта сообщалось, что на тот момент КНДР отправила России более 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и происходят отправки регулярно. По данным южнокорейского министра обороны, Северная Корея изначально полагалась на корабли, но теперь все чаще используются железные дороги для трансграничных поставок вооружения.

18 июня российский президент Владимир Путин признал, что КНДР помогает ВС РФ продолжать войну против Украины. В материале северокорейскому СМИ глава Кремля повторил тезисы, что США и другие западные страны "сами спровоцировали конфликт в Украине" и продолжают поставлять ВСУ оружие, которым Киев атакует российскую территорию.