В материале северокорейскому СМИ глава РФ повторил тезисы, что США и другие западные страны "сами спровоцировали конфликт в Украине" и продолжают поставлять ВСУ оружие, которым Киев атакует российскую территорию.

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Перед началом визита российского лидера Владимира Путина в Северную Корею в северокорейском издании "Нодон синмун" опубликовали статью с подписью главы Кремля под названием "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества через год", пишет "УНИАН".

В материале указано, что РФ высоко ценит "твердую" поддержку КНДР в проведении войны в Украине и со своей стороны будет поддерживать корейский народ "в его борьбе за независимость" в противостоянии с "коварным, опасным и агрессивным врагом".

"Пхеньян был и продолжает оставаться нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада помешать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга. Россия готова к тесному взаимодействию с Пхеньяном, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными", — указал Путин.

Также он повторил свои традиционные тезисы, что США и другие западные страны "сами спровоцировали конфликт в Украине" и продолжают "накачивать неонацистский киевский режим деньгами и оружием, подталкивая наносить удары по территории РФ".

В завершение статьи Владимир Путин желает крепкого здоровья Ким Чен Ыну и выражает надежду, что России и Северной Корее "совместными усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень".

Напомним, что, согласно данным американского Института изучения войны (ISW), глава Кремля Владимир Путин может готовить для своего режима преемников из числа детей, родственников или детей других российских чиновников.

Также известно, что 17 июня Владимир Путин уволил четырех заместителей министра обороны и назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву на одну из образовавшихся вакансий.