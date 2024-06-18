Выбирает детей и родственников: Путин может готовить преемников для своего режима, — ISW

По словам аналитиков, глава Кремля также чаще назначает экономистов на руководящие должности в Министерстве обороны для улучшения оборонно-промышленной базы России.

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Глава Кремля Владимир Путин может готовить для своего режима преемников из числа детей, родственников или детей других российских чиновников. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 17 июня говорится, что Путин уволил четырех заместителей министра обороны и заменил их "близкой родственницей" Анной Цивилевой, а также сыном бывшего премьер-министра РФ Павлом Фрадковым. Первым заместителем министра обороны был назначен Леонид Горнин.

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Чистки в Минобороны РФ: Путин уволил четырех замминистров и назначил племянницу

Сообщается, что Цивилева – это двоюродная племянница Путина, жена недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева и глава инициированного Кремлем фонда "Защитники Отечества". А Фрадков является сыном бывшего премьер-министра РФ и директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Он занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента с 2021 года.

В ISW считают, что назначения Цивилевой, Фрадкова и Горнина говорят о том, что Путин хочет представить своих родственников и детей других высокопоставленных чиновников российской общественности. Так, Цивилева и Фрадков участвовали в Петербургском международном экономическом форуме вместе с дочерьми Путина и детьми других высокопоставленных чиновников 6 и 7 июня.

Аналитики отметили, что Путин чаще назначает экономистов на руководящие должности в Министерстве обороны.

"Эти назначения свидетельствуют о том, что Путин предпочитает назначать чиновников, которых он считает лояльными к режиму, и экономистов для улучшения оборонно-промышленной базы России. Путин также может пытаться подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников", — сказано в отчете.

Напомним, в ходе чисток в Минобороны РФ 23 апреля был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки. С тех пор еще четыре высокопоставленных чиновника министерства и генерального штаба были арестованы по тем же обвинениям.