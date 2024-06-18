Обирає дітей і родичів: Путін може готувати наступників для свого режиму, — ISW

За словами аналітиків, глава Кремля також частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони для поліпшення оборонно-промислової бази Росії.

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Глава Кремля Володимир Путін може готувати для свого режиму наступників із числа дітей, родичів або дітей інших російських чиновників. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 17 червня йдеться про те, що Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близькою родичкою" Ганною Цивілєвою, а також сином колишнього прем'єр-міністра РФ Павлом Фрадковим. Першим заступником міністра оборони було призначено Леоніда Горніна.

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Чистки в Міноборони РФ: Путін звільнив чотирьох заступників міністрів і призначив племінницю

Повідомляється, що Цівільова — це двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова і голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". А Фрадков є сином колишнього прем'єр-міністра РФ і директора Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова. Він обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року.

У ISW вважають, що призначення Цивільової, Фрадкова і Горніна свідчать про те, що Путін хоче представити своїх родичів і дітей інших високопоставлених чиновників російській громадськості. Так, Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом із доньками Путіна і дітьми інших високопоставлених чиновників 6 і 7 червня.

Аналітики зазначили, що Путін частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони.

"Ці призначення свідчать про те, що Путін вважає за краще призначати чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, і економістів для поліпшення оборонно-промислової бази Росії. Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, під час чисток у Міноборони РФ 23 квітня заарештували заступника міністра оборони Тимура Іванова. Його звинуватили в отриманні хабаря. Відтоді ще чотирьох високопоставлених чиновників міністерства і генерального штабу заарештували за тими самими обвинуваченнями.