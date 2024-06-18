"Високо цінуємо": Путін визнав, що КНДР допомагає ЗС РФ продовжувати війну проти України

В матеріалі північнокорейському ЗМІ голова РФ повторив тези, що США та інші західні країни "самі спровокували конфлікт в Україні" і продовжують постачати ЗСУ зброю, якою Київ атакує російську територію.

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Перед початком візиту російського лідера Володимира Путіна до Північної Кореї у північнокорейському виданні "Нодон синмун" опублікували статтю з підписом очільника Кремля під назвою "Росія та КНДР: традиції дружби та співпраці через рік", пише "УНІАН".

У матеріалі вказано, що РФ високо цінує "тверду" підтримку КНДР у проведенні війни в Україні та зі свого боку буде підтримувати корейський народ "у його боротьбі за незалежність" у протистоянні з "підступним, небезпечним і агресивним ворогом".

"Пхеньян був і продовжує залишатися нашим переконаним однодумцем і прихильником, готовим рішуче протистояти прагненню колективного Заходу перешкодити становленню багатополярного світопорядку, заснованого на справедливості, взаємній повазі суверенітету, врахуванні інтересів один одного. Росія готова до тісної взаємодії з Пхеньяном, щоб зробити міжнародні відносини демократичнішими і стабільнішими", — вказав Путін.

Також він повторив свої традиційні тези, що США та інші західні країни "самі спровокували конфлікт в Україні" і продовжують "накачувати неонацистський київський режим грошима та зброєю, підштовхуючи завдавати ударів по території РФ".

На завершення статті Володимир Путін бажає міцного здоров'я Кім Чен Ину та висловлює сподівання, що Росії та Північній Кореї "спільними зусиллями вдасться вивести двосторонню взаємодію на ще більш високий рівень".

Нагадаємо, що, згідно з даними американського Інституту вивчення війни (ISW), очільник Кремля Володимир Путін може готувати для свого режиму наступників з-поміж дітей, родичів або дітей інших російських чиновників.

Також відомо, що 17 червня Володимир Путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і призначив свою двоюрідну племінницю Анну Цівільову на одну з вакансій, яка утворилася.