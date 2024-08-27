Ким Чен Ын наблюдал: в КНДР дроном-камикадзе, похожим на "Ланцет", уничтожили южнокорейский танк

Северокорейский диктатор наблюдал за успешным испытанием беспилотников, которые якобы могут поразить "любые объекты врага на суше и море".

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Ким Чен Ын в белом картузе и френче хохотал от восторга, наблюдая за "успешным испытанием беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа". Один из беспилотников даже поразил цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К-2 и уничтожил ее. Об этом сообщило агентство KCNA.

Сообщаетcя, что Ким Чен Ын руководил на месте испытанием возможностей различных беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны.

Ким Чен Ын напоминает за запуском дронов-камикадзе Фото: KCNA

НИИ беспилотников АНО якобы ведет разработку различных беспилотников в последнее время.

"Беспилотники с разными досягаемостями призваны ударить на любые объекты врага на суше и море", — сообщается в новости.

Ким Чен Ын призвал активно разрабатывать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа.

На фото невозможно разобрать, какие именно беспилотники демонстрировали Ким Чен Ыну. Аналитики предполагают, что северокорейские беспилотники, показанные на фотографиях государственных СМИ, напоминают российские беспилотники "Ланцет", также на фото можно разглядеть дрон, напоминающий иранский беспилотник "Шахед".

Запуск беспилотника, напоминающего "Шахед" Фото: KCNA

На снимках был запечатлен белый беспилотник с Х-образными хвостами и крыльями, врезающийся в цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К-2, и уничтожающий ее.

Фото: KCNA

Беспилотник атаковал цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К-2 Фото: KCNA

Ли Чан Хен, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил во время брифинга, что военные Южной Кореи внимательно изучают возможности беспилотников Северной Кореи и что военные Юга оснащены системами для их обнаружения и перехвата.

Ли также заявил, что Южная Корея изучает возможность того, что Россия помогла Северной Корее приобрести свой потенциал в области беспилотников.

Российский дрон "Ланцет"

Дрон "Шахед"

"Мы знаем, что в ходе прошлых обменов между Северной Кореей и Россией некоторые беспилотники были переданы Северной Корее в качестве подарков. Нам нужно будет проанализировать различные аспекты, включая вопрос о том, модифицировала ли их Северная Корея", — сообщил Ли Чан Хен.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что КНДР, как морской державе, нужно разрабатывать ядерный торпеды, а также различные подводные ударные беспилотные катера-смертники, также нужно активно внедрить технологии искусственного интеллекта в разработку беспилотников, и "поставил подробные задачи и пути для их осуществления".

Ким Чен Ын и беспилотники Фото: KCNA

Испытания северокорейского дрона состоялись в то время, когда американские и южнокорейские военные проводят крупномасштабные учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до четверга.

Учения направлены на повышение готовности к отражению северокорейских угроз и включают в себя компьютерные военные игры и боевые стрельбы, а также комбинированные воздушные учения с участием 60 боевых самолетов, которые начались в понедельник и продлятся три дня.

Военно-воздушные силы Южной Кореи заявили, что учения, которые начались с показательных ударов по точным бомбардировкам с участием южнокорейских истребителей F-35 и F-16, направлены на противодействие северокорейским угрозам, исходящим от беспилотников, крылатых ракет и артиллерии.

Также в понедельник США и Южная Корея начали отдельные учения по высадке десанта с участием десятков самолетов и судов своих ВМС и морской пехоты, включая американские истребители F-35 и десантный корабль USS Boxer.

Напомним, Россия продолжает атаковать Украину ракетами из Северной Кореи. Так, одна из ракет, запущенных по Харьковской области оказалась производства КНДР. Это подтвердили в Харьковской областной прокуратуре.