Олимпийцев из КНДР, сделавших селфи со спортсменами из Южной Кореи, подвергли "идеологической чистке"

Ким Кум Ен и Ли Чон Сик, завоевавшие медали в пинг-понге, могут быть наказаны, если не будут критиковать ненадлежащее поведение. Также спортсменам могут назначить исправительные работы на стройке.

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Один из самых известных снимков Парижской Олимпиады — селфи, сделанное завоевавшими медали игроками в настольный теннис с обеих сторон разделенного Корейского полуострова — похоже, доставил северокорейскому дуэту неприятности на родине. Ким Кум Ен и Ли Чон Сик получили серебряные медали, их китайские соперники – золото, а спортсмены из Южной Кореи – бронзу. Об этом пишет The Guardian.

Южнокорейские спортсмены Лим Джонг-хун и Шин Ю-бин сделали селфи со своими коллегами на олимпийском пьедестале. Фото было опубликовано на официальной странице Игр в Instagram, где собрало сотни тысяч лайков, а журнал People назвал его одним из 12 лучших моментов спортивного поведения на Олимпиаде в Париже.

То самое селфи из-за которого у спортсменов у КНДР начались проблемы Фото: Getty Images

Но на этой неделе СМИ сообщили, что Ким и Ли из КНДР подверглись "идеологическому контролю". Высокопоставленный чиновник из Северной Кореи заявил, что спортсмены и члены Олимпийского комитета Северной Кореи в течение месяца подвергались "идеологической чистке" с момента возвращения домой в середине августа — как сообщается, это стандартная процедура для спортсменов и спортсменок, которые столкнулись с жизнью за пределами коммунистического государства.

Сообщается, что спортсменам страны было дано указание не взаимодействовать с соперниками из других стран, в том числе из Южной Кореи. А они не только взаимодействовали, но и улыбались, позируя вместе с "врагами".

Олимпийское селфи было сделано в период обострения напряженности между двумя Кореями, чей конфликт 1950-53 годов закончился перемирием, но не мирным договором. Недавно Север выразил протест против совместных военных учений с участием южнокорейских, американских и японских сил, в то время как растущее сотрудничество между лидером Севера Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным вызвало тревогу во всем регионе.

Неясно, какие санкции, если таковые вообще будут, могут быть применены к игрокам в настольный теннис. Это, как предполагают эксперты по КНДР, может зависеть от того, насколько сильно они раскаются в том, что на мгновение ослабили бдительность в Париже.

Северокорейские спортсмены, возвращающиеся с международных соревнований, проходят трехэтапную "идеологическую проверку", которая заканчивается сессиями самоанализа с членами команды, в ходе которых они должны критиковать "ненадлежащее поведение" своих товарищей по команде, а также размышлять о своих собственных действиях.

Искреннее раскаяние может избавить спортсменов от "политических или административных наказаний", характер которых неясен.

По словам организации Human Rights Watch, эти сообщения "демонстрируют усилия правительства Северной Кореи по контролю за поведением за пределами своих границ".

Хотя Ким и Ли завоевали серебряные медали, сообщается, что другие спортсмены были наказаны за неудовлетворительные результаты.

Матч между спортсменами из КНДР и Китая за золотые и серебряные медали

В качестве примера наказания спортсменов, приводится случай с северокорейской футбольной командой, которая вылетела из чемпионата мира 2010 года в Южной Африке, проиграв все три матча группового этапа и пропустив 12 голов.

Сообщается, что игроки подверглись шестичасовой критике за "предательство" идеологической борьбы коммунистического государства, а их тренер Ким Чжон Хун был вынужден работать на стройке.

А сам Ким Чен Ын уже успел похвастаться новыми дронами, которые якобы разработали в КНДР, но которые подозрительно напоминают российские "Ланцеты".