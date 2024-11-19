Россиянку лишили Олимпийской медали спустя 12 лет

Татьяна Томашова лишилась серебряной медали, полученной на Олимпиаде в Лондоне.

Результат россиянки Татьяны Томашовой в беге на 1500 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне был официально аннулирован, сообщила во вторник Ассоциация по обеспечению добросовестной спортивной деятельности (AIU), пишет Reuters.

В сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Томашову на 10 лет за нарушение антидопинговых правил на Играх и лишил ее серебряной медали забега, который часто называют "самым грязным" в истории.

Она стала пятой из 13 спортсменок, участвовавших в финале, получивших ретроспективную санкцию за нарушение антидопинговых правил, говорится в заявлении AIU.

Томашова, которой сейчас 49 лет, заняла четвертое место в забеге и получила серебро после того, как первые две финишировавшие впоследствии были дисквалифицированы.

3 сентября CAS дисквалифицировал Томашову и постановил аннулировать результаты россиянки с июня 2012 года по январь 2015 года.

"Мы стремимся защищать целостность спорта, и даже если события давно прошли, мы будем тщательно расследовать возможные нарушения", — заявил председатель AIU Дэвид Хоуман.

Двукратная чемпионка мира Томашова была одной из семи российских спортсменок, получивших двухлетнюю дисквалификацию за фальсификацию проб допинга в 2008 году.

Спортсменка из Бахрейна Марьям Юсуф Джамал, занявшая третье место в Лондоне, получила золотую медаль после того, как турецкий дуэт Асли Чакыр Альптекин и Гамзе Булут, занявшие первое и второе места, были дисквалифицированы несколько лет спустя.

Дисквалификация Томашовой означает, что Абеба Арегави из Эфиопии теперь является обладательницей серебряной медали, а американка Шеннон Роубери, занявшая шестое место, получила бронзу.

Напомним, недавняя Олимпиада в Париже также ознаменовалась несколькими скандалами. Уже после того, как олимпийские игры завершились, стало известно, что спортсменов из КНДР, которые рискнули сделать селфи с коллегами из Южной Кореи, подвергли идеологической чистке.