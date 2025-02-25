Россияне и белорусы могут принимать участие в Олиймпийских играх: что известно

В МОК планируют допустить спортсменов России и Беларуси под нейтральным флагом. Для этого они должны пройти квалификации через спортивные федерации, однако из большинства спортсмены исключены.

Related video

Международный олимпийский комитет призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом. Об этом пишет издание STV Sport со ссылкой на источники в МОК.

Так, на летних Олимпийских играх в Париже в прошлом году 15 российских спортсменов соревновались под нейтральным флагом. МОК также хочет реализовать это на Олимпийских играх 2026 года. Однако чтобы это стало возможным, российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность пройти квалификацию через свои специализированные спортивные федерации. Эту информацию подтверждает также президент Международного союза биатлонистов Олле Далин.

"Однако принятое нами сегодня решение заключается в том, что Россия и Беларусь являются остановленными членами, поэтому это не тот вопрос, который мы обсуждаем", — добавил он.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российских спортсменов исключили из нескольких крупнейших федерациях зимних видов спорта, в частности, из Международной федерации хоккея. Кроме того, они не принимали участия в Кубке мира по биатлону, по горным лыжам и другим видам спорта. Россияне также исключены из Международной федерации хоккея.

Напомним, в ноябре 2024 года россиянку лишили серебряной медали, полученной на Олимпиаде в Лондоне 12 лет до этого. Она дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил на Играх.

Добавим, что недавно украинская гребчица на байдарках, чемпионка Олимпийских игр в Пекине, серебряная медалистка на Олимпийских играх в Лондоне в гребле на байдарке-одиночке Инна Осипенко-Радомская рассказывала о состоянии своих медалей. Она отметила, что на некоторых медалях у нее присутствуют отпечатки зубов. Спортсменка также добавила, что хранит свои медали в сейфе, поскольку боится ограблений.