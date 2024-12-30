ВСУ ликвидировали бывшую звезду сборной РФ по футболу (фото)

Алексей Бугаев оказался на фронте по собственному желанию. В сентябре его осудили на 9 с половиной лет по делу о наркотиках.

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На войне в Украине погиб бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев. Сообщается, что у футболиста были проблемы с законом и он планировал отправиться на войну, чтобы "искупить вину", как это принято в современной РФ. Теперь его отец жалуется, что тело сына невозможно эвакуировать. Об этом пишет Sport24.

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева подтвердил смерть сына. А его юрист Антон Смирнов сообщил, что футболист погиб на войне в Украине и его тело не могут эвакуировать. Ему было 43 года.

"К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", — сказал Бугаев-старший в беседе с корреспондентом.

Алексей Бугаев выступал за "Торпедо", "Томь", "Локомотив", "Химки" и "Краснодар". В составе сборной России футболист дебютировал в мае 2004 года и впоследствии провел за национальную команду 7 матчей. В 2005 году выиграл Суперкубок России в составе "Локомотива".

Алексей Бугаев Фото: РИА Новости

24 сентября сообщалось, что Бугаева осудили на 9 с половиной лет по делу о наркотиках. Его адвокат Константин Жеребцов тогда рассказал о планах Бугаева после приговора отправиться на войну в Украину, или как говорят в России "в зону СВО".

"Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся", — рассказал Жеребцов.

Алексей Бугаев был осужден за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил 43-летнего Бугаева к 9 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его задержали в Краснодарском крае в октябре прошлого года с 500 г производного метилэфедрона, которые он забрал из "закладки" с "целью дальнейшего незаконного сбыта".

На суде Алексей Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. РосСМИ сообщали, что окончив карьеру в спорте, футболист накопил долги. Еще играя за сборную РФ, он пристрастился к алкоголю.

Расторгнув контракт с "Краснодаром" весной 2010-го, Бугаев завершил профессиональную карьеру Бывшему защитнику сборной России было всего 29 лет. Журналисты отыскали Бугаева только в 2015- м. Выяснилось, что бывшая футбольная звезда зарабатывает, собирая макулатуру.

Напомним, Алексей Бугаев далеко не первый из известных личностей, кто в РФ отправился на войну в Украину, чтобы не садиться в тюрьму. Так, муж известной "королевы марафонов" Елены Блиновской, после того, как она оказалась за решеткой, уехал на передовую. Сообщалось, что Алексей Блиновский участвует в боях под Красногоровкой.