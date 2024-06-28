Муж "королевы марафонов" Елены Блиновской участвует в боях под Красногоровкой, — росСМИ

После того как Елену посадили за неуплату налогов, ее муж отправился на войну, чтобы "искупить вину".

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Алексей Блиновский, муж Елены Блиновской, известной российской телеведущей и организатора популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых "марафонов желаний", перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр и принимает участие в боях под Красногоровкой. До этого он практически находился в тылу. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал Mash.

Неназванный источник сообщает, что приказ на перевод Блиновского из 95-го стрелкового полка пришел от 1-го армейского корпуса.

"Новый коллектив принял мужа мамы марафонов тепло. Говорят, Алексей быстро учится, наравне со всеми уже две недели находится на передке и четко исполняет приказы", — сообщают росСМИ.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в апреле 2024 года. После того как его жену, Елену Блиновскую, обвинили в неуплате налогов и отправили в СИЗО, а ему предъявили те же обвинения.

Блиновская в зале суда Фото: РИА Новости

Блиновская пыталась сбежать из РФ, но ее задержали на границе.

Блиновский вложил 50 млн рублей в закупку беспилотников для российской армии. И занимался их сборкой в составе так называемого Донецкого корпуса. Его сослуживцем был юрист Эльман Пашаев, который прославился в 2020 году, когда защищал в суде актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.

Алексей Блиновский Фото: Shot

Ранее Блиновский жаловался на угрозы со стороны сотрудников Следственного комитета.