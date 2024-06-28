Чоловік "королеви марафонів" Олени Бліновської бере участь у боях під Красногорівкою, — росЗМІ

Після того як Олену ув'язнили за несплату податків, її чоловік вирушив на війну, щоб "спокутувати провину".

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Олексій Бліновський, чоловік Олени Бліновської, відомої російської телеведучої та організаторки популярних курсів із психології та особистісного зростання, так званих "марафонів бажань", перейшов у штурмовий підрозділ 5-ї ОМСБр і бере участь у боях під Красногорівкою. До цього він практично перебував у тилу. Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Mash.

Неназване джерело повідомляє, що наказ на переведення Бліновського з 95-го стрілецького полку надійшов від 1-го армійського корпусу.

"Новий колектив прийняв чоловіка мами марафонів тепло. Кажуть, Олексій швидко вчиться, нарівні з усіма вже два тижні перебуває на передку і чітко виконує накази", — повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, Олексій Блиновський підписав контракт із Міноборони РФ у квітні 2024 року. Після того як його дружину, Олену Бліновську, звинуватили в несплаті податків і відправили в СІЗО, а йому пред'явили ті самі звинувачення.

Блиновська в залі суду Фото: РИА Новости

Бліновська намагалася втекти з РФ, але її затримали на кордоні.

Бліновський вклав 50 млн рублів у закупівлю безпілотників для російської армії. І займався їх складанням у складі так званого Донецького корпусу. Його товаришем по службі був юрист Ельман Пашаєв, який прославився 2020 року, коли захищав у суді актора Михайла Єфремова після смертельної ДТП.

Олексій Блиновський Фото: Shot

Раніше Бліновський скаржився на погрози з боку співробітників Слідчого комітету.