Чоловік Олени Бліновської, який воює в Україні, поскаржився на погрози СК (відео)

Раніше Олексій Бліновський вклав 50 млн рублів у закупівлю безпілотників перед відправленням у зону бойових дій в Україну. Зараз він приєднався до Донецького корпусу і займається складанням цих безпілотників.

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Олексій Бліновський — чоловік "королеви марафонів", яка сидить зараз у СІЗО, нещодавно вирушив воювати проти ЗСУ й поскаржився на проблеми. Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Бліновський записав відео, в якому звернувся до глави СК РФ Олександра Бастрикіна. Він попросив дати доручення головному слідчому Москви призупинити "дії, спрямовані на розірвання контракту" Бліновського з Міноборони, які, за його словами, є незаконними. Причину, через яку профільне міністерство хоче розірвати з ним контракт, чоловік не озвучив.

Крім того, він поскаржився на погрози з боку співробітників Слідчого комітету.

"Деякі слідчі знехтували словами глави відомства, який раніше говорив, що учасники СВО (війни в Україні, — ред.) можуть розраховувати на допомогу Слідчого комітету", — сказав чоловік "королеви марафонів".

Олексій Бліновський підписав контракт із Міноборони РФ місяць тому. За інформацією медіа, перед відправленням у зону бойових дій в Україну чоловік "королеви марафонів" вклав 50 млн рублів у закупівлю безпілотників для російської армії. Саме складанням цих БПЛА Бліновський займається зараз у складі так званого Донецького корпусу. Як зазначають ЗМІ, товаришем по службі Бліновського є адвокат російського артиста Михайла Єфремова, який кілька років тому в п'яній ДТП позбавив життя людину.

Нагадаємо, у січні 2024 року ми писали про те, що Олена Бліновська була змушена оголосити про банкрутство. Адвокатка заявила, що, попри доводи захисту про відсутність підстав заарештовувати майно і гроші родичів, оскільки вони не мають жодного стосунку до подій, у яких звинувачують Олену та Олексія Бліновських, суд у Москві продовжив строки арештів на квартиру батьків Бліновських і на їхні розрахункові рахунки з пенсійними накопиченнями.