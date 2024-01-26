Блиновська змушена оголосити про банкрутство

Активи Блиновської, обвинуваченої в несплаті податків, заарештовано. Також про банкрутство мають намір оголосити її чоловік і батьки.

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Блогерка Олена Бліновська, обвинувачена в несплаті 918 мільйонів рублів податків, а також неправомірному обігу коштів, не може погасити збитки. І буде змушена оголосити про банкрутство. Її активи та нерухомість заарештовані. Про це розповіла її адвокат Наталія Сідельникова, пише ТАСС.

Також про банкрутство мають намір оголосити батьки Блиновської та її чоловік. Адвокат заявила, що незважаючи на доводи захисту щодо відсутності підстав заарештовувати майно і гроші родичів, оскільки вони не мають жодного стосунку до подій, у яких обвинувачують Олену та Олексія Блиновських, суд у Москві продовжив строки арештів на квартиру батьків Блиновської та на їхні розрахункові рахунки з пенсійними накопиченнями.

Олена Блиновська з чоловіком Фото: РИА Новости

За словами Сідельникової, у постанові зазначено, що орган досудового слідства отримав у справі достатні дані, що вказують на те, що заарештоване майно матері Бліновської могло бути отримано внаслідок злочинних дій обвинуваченої.

"Чому пенсія є майном, здобутим злочинним шляхом? У зв'язку з цим складається ситуація, в якій Олена, її чоловік і батьки змушені будуть заявити про банкрутство. Таким чином, Олена Олегівна просто фізично не зможе погасити збитки державі, які навіть ще не встановлені в рамках досудового слідства у кримінальній справі", — розповіла адвокат.

Також було заарештовано квартиру колишньої дружини брата Блиновської, в якій вона проживає з чотирма дітьми. Незважаючи на доводи захисника, що у квартирі брату Блиновської належить лише частка, суд заарештував усю квартиру із зареєстрованими в ній неповнолітніми.

Нагадаємо, Олену Блиновську затримали навесні, коли вона намагалася покинути РФ. Суд відправив її під домашній арешт. На початку цього тижня її відправили в СІЗО через "неодноразові порушення домашнього арешту". Слідство вважає, що Блиновська контактувала зі свідком у своїй справі на новорічній вечірці. Сама блогерка та її адвокат заявили, що не знали, що її співробітниця є свідком.

Наразі Бліновську утримують у карантинній камері московського СІЗО-6. Камера розрахована на утримання 20 осіб, зараз у ній залишаються вільні місця. Адвокатка Бліновської розповіла, що вона може дивитися телевізор, користуватися холодильником і чайником, щодня виходити на прогулянки і в бібліотеку. Після карантину блогерку переведуть у звичайну камеру. У цьому ж СІЗО утримують режисерку Євгенію Беркович і драматургиню Світлану Петрійчук.