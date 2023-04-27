Несплата податків у розмірі 918 млн рублів: російську блогерку Бліновську затримала ФСБ

Олена Бліновська планувала потрапити до Алма-Ати через Білорусь.

Related video

41-річну російську блогерку Олену Бліновську затримала ФСБ через несплату податків недалеко від кордону з Білоруссю. Про це повідомляють росЗМІ.

Як відомо, спочатку Бліновська відправилася в аеропорт, проте там їй розповіли про ймовірний арешт. Вона викликала авто з водієм, який відвіз її у сторону Білорусі. Втім, близько четвертої ранку на пункті пропуску "Червона Гірка", у районі Смоленська, блогерку затримали.

У Бліновської знайшли квитки в Казахстан, куди вона, ймовірно, планувала полетіти. Проте після попередження про ймовірний арешт в аеропорту блогерка змінила плани та вирішила потрапити до Алма-Ати через Білорусь.

Ведучу популярного марафону особистісного зростання "Марафон бажань" затримали в рамках кримінальної справи про несплату податків у розмірі 918 млн рублів. Як відомо, Бліновська заробляє кошти, реалізовуючи свої онлайн-проєкти, маючи мільйонну аудиторію в Instagram.

Також повідомляється, що вона легалізувала лише 43 мільйони рублів, оплативши авто, яке перейшло у власність її чоловіка та влаштувавши свято влітку 2022.

Олена Бліновська Фото: elena_blinovskaya

Хто така Олена Бліновська?

Олена Бліновська — російська блогерка-мільйонниця. Вона найбільше відома своїми "Марафонами бажань", які приносять значні прибутки за рахунок широкої аудиторії підписників блогера.

Бліновська починала кар'єру з посади бухгалтера. Вона одружена та виховує чотирьох дітей.

Влітку 2021 гучно відсвяткувала 40-й день народження в Алтаї. Для неї виступали Філіп Кіркоров, Світлана Лобода та гурт "Звірі". Ведучими вечора стали Ксенія Собчак та Іван Ургант. Як відомо, святкування обійшлося Бліновській нібито в 119 мільйонів рублів (43,8 мільйони гривень).

Нагадаємо, у РФ блогерам влаштували "тур" бомбосховищами на випадок ядерного удару.