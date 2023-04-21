У Росії блогерам влаштували "тур" бомбосховищами на випадок ядерного удару (фото, відео)

Рятувальники в Казані організували екскурсію через постійні питання куди тікати, якщо розпочнеться третя світова війна. Лідери думок побачили сховище на підприємстві ОПК, воно має витримати вибухову хвилю зброї масового ураження.

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Співробітники МНС російського Татарстану провели для блогерів тур різними бомбосховищами. Про це 20 квітня повідомила пресслужба відомства.

Їм показували кілька видів укриттів — від підвального приміщення у житловому будинку до обладнаного за всіма правилами притулку одного з найбільших у республіці промислових підприємств.

"В інтернет-спільноті забили тривогу (після того, як Росія почала велику війну в Україні, — ред.), постійно ставлять в соціальних мережах одні й ті самі питання: "А куди подітися людям, якщо почнеться третя світова війна, і Казань бомбитимуть?", "Чи вистачить на всіх бомбосховищ, і в якому вони стані", — йдеться у повідомленні.

МНСники уточнили, що постійно роз'яснюють населенню про кроки, коли "настане час "Ч".

Заступник міністра татарстанського МНС Радик Гісмятов заявив, що перша зупинка була біля міцної сталінської триповерхівки в Авіабудівному районі.

"Після капітального ремонту всієї будівлі оновився і цокольний поверх. Стіни пофарбовані, замінені всі комунікації, у приміщенні світло і прибрано, невеликі пластикові вікна відповідають за доступ кисню. Жодної плісняви та вогкості. Підлога забетонована, загалом — вразили надійністю конструкції", — заявили у МНС.

Представники керуючої компанії розповіли, що захисна споруда може прийняти понад 900 осіб. А поряд є ще п'ять будинків, підвали яких можуть укрити близько 3 тис. осіб.

Блогерам показали укриття на випадок ядерного удару

Далі російські рятувальники продемонстрували блогерам укриття у великому промисловому підприємстві оборонного комплексу. Гісмятов запевнив, що його стіни витримають вибухову хвилю після застосування зброї масового ураження.

Товщина бетонних перекриттів, за його словами, перевищує 1 метр, а повітря надходить у приміщення через потужні фільтровентиляційні установки. Технології, як зазначив фахівець, не пропускають радіоактивний пил.

"Вихід назовні щільно закривають півметрові сталеві двері у два ряди з надійною ізоляцією. Об'єкт готовий хоч зараз прийняти понад 2 тисячі осіб. Захисна споруда повністю автономна – дизельний генератор виробляє електрику, є водопровід та каналізація, є надійний запас води, сухих пайків, теплих пледів та ковдр. Зв'язок зі світом ведеться через дротовий телефонний зв'язок та радіо", — сказав працівник МНС.

У Telegram пишуть, що особливе захоплення у лідерів думок викликало протирадіаційне бомбосховище. Блогери, що зібралися, там жартували, робили селфі та відчували себе "максимально весело".

Нагадаємо, що наприкінці березня ЗМІ писали, як експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі з 33-річною дружиною Мартою Фашиною шукають будинок із бомбосховищем на випадок ядерної війни.

Перевірку та ремонт бомбосховищ у РФ Кремль наказував розпочати ще у лютому цього року. The Moscow Times писала, що в Росії знаходяться тисячі бункерів, але багато з них десятки років були законсервовані.