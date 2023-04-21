В России блогерам устроили "тур" по бомбоубежищам на случай ядерного удара (фото, видео)

Спасатели в Казани организовали экскурсию из-за постоянных вопросов куда бежать, если начнется третья мировая война. Лидеры мнений увидели убежище на предприятии ОПК, которое должно выдержать взрывную волну оружия массового поражения.

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Сотрудники МЧС российского Татарстана провели для блогеров тур по различным бомбоубежищам. Об этом сообщила 20 апреля пресс-служба ведомства.

Им показывали несколько видов укрытий — от подвального помещения в жилом доме до оборудованного по всем правилам убежища одного из крупнейших в республике промышленных предприятий.

"В интернет-сообществе забили тревогу (после того, как Россия начала большую войну в Украине), постоянно задавая в социальных сетях одни и те же вопросы: "А куда деваться людям, если начнется третья мировая война, и Казань станут бомбить?", "хватит ли на всех бомбоубежищ, и в каком они состоянии", — говорится в сообщении.

МЧСники уточнили, что постоянно разъясняют населению о шагах, когда "настанет время "Ч".

Заместитель министра татарстанского МЧС Радик Гисмятов заявил, что первая остановка была у крепкой сталинской трехэтажки в Авиастроительном районе.

"После капитального ремонта всего здания обновился и цокольный этаж. Стены окрашены, заменены все коммуникации, в помещении светло и прибрано, небольшие пластиковые окна отвечают за доступ кислорода. Никакой плесени и сырости. Пол забетонирован, в общем — поразили надежностью конструкции", — отчитались в МЧС.

Представители управляющей компании рассказали, что защитное сооружение может принять более 900 человек. А рядом есть еще пять домов, подвалы которых могут укрыть около 3 тыс. человек.

Блогерам показали укрытие на случай ядерного удара

Далее российские спасатели продемонстрировали блогерам укрытие в крупном промышленном предприятии оборонного комплекса. Гисмятов заверил, что его стены выдержат взрывную волну после применения оружия массового поражения.

Толщина бетонных перекрытий, по его словам, превышает 1 метр, а воздух поступает в помещение по мощным фильтровентиляционным установкам. Технологии, как отметил специалист, не пропускают радиоактивную пыль.

"Выход наружу плотно закрывают полуметровые стальные двери в два ряда с надежной изоляцией. Объект готов хоть сейчас к приему более 2 тысяч человек. Защитное сооружение полностью автономно – дизельный генератор вырабатывает электричество, имеется водопровод и канализация, есть надежный запас воды, сухих пайков, теплых пледов и одеял. Связь с миром ведется через проводную телефонную связь и радио", — заключил работник МЧС.

В Telegram пишут, что особый восторг у лидеров мнений вызвало противорадиационное бомбоубежище. Собравшиеся блогеры там шутили, делали селфи и чувствовали себя "максимально весело".

Напомним, что в конце марта СМИ писали, как экс-премьер Италии Сильвио Берлускони с 33-летней супругой Мартой Фашиной ищут дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны.

Проверку и ремонт бомбоубежищ в РФ Кремль приказывал начать еще в феврале этого года. The Moscow Times писала, что в России находятся тысячи бункеров, но многие десятки лет были законсервированы.