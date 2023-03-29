Берлускони с женой начали искать дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны, — СМИ

В резиденции экс-премьер-министра Италии, по словам журналистов, уже подготовили список лиц, которые будут "спасены в случае ядерного апокалипсиса". Инициатором покупки дома с бункером стала супруга политика Марта Фашина.

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Экс-премьер Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони начал искать дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны вместе со своей 33-летней супругой Мартой Фашиной. Об этом сообщила итальянская газета "La Stampa".

Пара опасается, что риск ядерного противостояния все же существует в современном мире, поэтому решили начать подготовку заранее. Кроме того, в его резиденции подготовили список людей, которе будут "спасены в случае ядерного апокалипсиса".

Инициатором покупки дома с бункером стала супруга политика Марта Фашина, ведь она убеждена в том, что рано или поздно это произойдет, а это позволит "спастись от ядерный волны, которая может возникнуть из-за атаки в Англии".

Стоит отметить, что поиск подходящей недвижимости оказался довольно сложной задачей. Рядом с виллой Сильвио Берлускони в районе Милана есть дома с укрытиями, однако они маленькие. Альтернативным вариантом может стать сооружение собственного бомбоубежища.

Повлияла на тревожность итальянской пары и война в Украине. Президент РФ Владимир Путин, который поддерживает хорошие отношения с Берлускони, неоднократно угрожал нанести удар по центру принятия решений в Киеве, но это повлекло бы за собой ответную атаку со стороны Запада. В разведке США при этом убеждены, что данных о подготовке Кремля к применению ядерного оружия все еще нет.

Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский резко ответил на критику Сильвио Берлускони. По словам украинского президента, бывший итальянский премьер не поймет, что происходит в стране, пока сам сюда не приедет.