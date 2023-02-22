"Его дом не бомбили ракетами": Зеленский резко ответил на критику Берлускони (видео)

По словам украинского президента, бывший итальянский премьер не поймет, что происходит в стране, пока сам сюда не приедет.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику бывшего итальянского премьера и лидера партии "Вперед, Иатлия" Сильвио Берлускони, который призвал остановить военную помощь Киеве и усадить украинские власти за стол переговоров с агрессором. Об этом он во вторник, 21 февраля, сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Господин Берлускони… Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно. И слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации. Не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что в следующие 2-3 дня может просто не быть света из-за большой любви "братского" российского народа", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что желает Италии мира и чтобы итальянцы никогда не столкнулись с теми испытаниями, которые выпали украинцам.

"Я желаю мира каждой семье в Италии и даже тем, кто не понимает до конца, что происходит. У нас просто кто-то чужой забирает наши жизни. Я желаю, чтобы в Италии этого никогда не было и никто это не прожил бы, потому что это огромная трагедия. Вот и все", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, чтобы сформировать свою позицию относительно российско-украинской войны, нужно приехать в Украину и "увидеть собственными глазами, что происходит".

"И тогда, если человек приедет, увидит, что тут произошло, какие кровавые следы оставила "братская" Российская Федерация, тогда мы будем общаться на одном уровне", — подчеркнул Зеленский.

Что сказал Берлускони?

12 февраля бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, комментируя официальную поездку Владимира Зеленского в Европу, заявил, что никогда бы не вел переговоры с президентом Украины, если бы занимал должность премьер-министра Италии. По его словам, полномасштабное вторжение ВС РФ не случилось бы, если бы "украинский лидер прекратил нападения на Донбасс".

"Я бы никогда не пошел разговаривать с Зеленским, потому что мы наблюдаем опустошение его страны и убийства ее солдат и мирных жителей. Поэтому я очень и очень негативно оцениваю поведение этого джентльмена", — продолжил Берлускони и призвал Запад приостановить военную помощь Киеву, чтобы вынудить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

В МИД Украины назвали заявление итальянского политика неприемлемыми. Так, спикер министерства Олег Николенко утверждает, что нынешний выпад бывшего премьер-министра в адрес президента Владимира Зеленского является "попыткой поцеловать по локоть в крови руки Владимира Путина".

20 февраля Владимир Зеленский ответил на скандальные заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и предложил послать ему водку.

Напомним, 21 февраля в ходе своего визита в Киев премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим предоставит Вооруженным силам Украины шестой пакет помощи, в который войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, а также комплексы Skyguard Аspide и Spada.