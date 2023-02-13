"Целование кровавых рук Путина": в МИДе ответили на критику Берлускони в адрес Зеленского

Призывы остановить военную помощь Украине и заставить ее сесть за стол переговоров, как считают в министерстве, являются попыткой итальянского политика проявить свою лояльность диктатору.

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Слова экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Украины Владимира Зеленского являются неприемлимыми. Об этом 13 февраля в своем Facebook сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, комментируя выпад итальянского политика после визита главы государства в ЕС и Великобританию.

Визит Зеленского в ЕС и Великобританию — заявление Сильвио Берлускони

86-летний политик Сильвио Берлускони, комментируя официальную поездку Владимира Зеленского в Европу, заявил, что никогда бы не вел переговоры с президентом Украины, если бы занимал должность премьер-министра Италии. По его словам, полномасштабное вторжение ВС РФ не случилось бы, если бы "украинский лидер прекратил нападения на Донбасс".

"Я бы никогда не пошел разговаривать с Зеленским, потому что мы наблюдаем опустошение его страны и убийства ее солдат и мирных жителей. Поэтому я очень и очень негативно оцениваю поведение этого джентльмена", — продолжил Берлускони и призвал Запад приостановить военную помощь Киеву, чтобы вынудить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

На заявление 86-летнего политика отреагировали в канцелярии премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В ведомстве подчеркнули, что поддержка Украины со стороны итальянского правительства "твердая и убедительная, как это четко прописано в программе, и подтверждена всеми парламентскими голосованиями большинства".

Визит Зеленского в ЕС и Великобританию — реакция МИД на заявление Сильвио Берлускони

Спикер министерства Олег Николенко, комментируя слова 86-летнего итальянского политика, напомнил ситуацию из 2010 года, когда он работал в посольстве Украины в Ливии. По его словам, тогда на встречу к Муаммару Каддафи прилетел Сильвио Берлускони, который во время официального мероприятия целовал руки ливийскому диктатору, стараясь проявить свою лояльность.

Николенко утверждает, что нынешний выпад бывшего премьер-министра в адрес президента Владимира Зеленского является "попыткой поцеловать по локоть в крови руки Владимира Путина".

"Это попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору. В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а потому несет политическую и моральную ответственность", — продолжил спикер МИД.

Николенко отдельно поблагодарил действующего премьер-министра Италии Джорджи Мелони за быструю реакцию на слова Сильвио Берлускони.

[ + – ] Сильвио Берлускони в 2010 году целовал руки Муаммару Каддафи

Отметим, что несколькими днями ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони раскритиковала визит Владимира Зеленского во Францию. По словам политика, приглашение президента Украины в Париж на встречу с Эммануэлем Макроном было "неуместным", и такая поездка может "нанести ущерб делу".

Также сообщалось, что в ноябре 2022 года Сильвио Берлускони заявил о готовности стать посредником между Украиной и Россией, и отметил, что сможет усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров для урегулирования полномасштабной войны.