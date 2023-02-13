"Цілування кривавих рук Путіна": у МЗС відповіли на критику Берлусконі на адресу Зеленського

Заклики зупинити військову допомогу Україні та змусити її сісти за стіл переговорів, як вважають у міністерстві, є спробою італійського політика виявити свою лояльність до диктатора.

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Слова експрем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі на адресу президента України Володимира Зеленського є неприйнятними. Про це 13 лютого у своєму Facebook повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, коментуючи випад італійського політика після візиту глави держави у ЄС і Великобританію.

Візит Зеленського в ЄС і Великобританію — заява Сильвіо Берлусконі

86-річний політик Сильвіо Берлусконі, коментуючи офіційну поїздку Володимира Зеленського в Європу, заявив, що ніколи не вів би переговори з президентом України, якби обіймав посаду прем'єр-міністра Італії. За його словами, повномасштабне вторгнення ЗС РФ не сталося б, якби "український лідер припинив напади на Донбас".

"Я б ніколи не пішов розмовляти із Зеленським, тому що ми спостерігаємо спустошення його країни та вбивства її солдатів і мирних жителів. Тому я дуже й дуже негативно оцінюю поведінку цього джентльмена", — продовжив Берлусконі та закликав Захід призупинити військову допомогу Києву, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією.

На заяву 86-річного політика відреагували в канцелярії прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. У відомстві наголосили, що підтримка України з боку італійського уряду "тверда та переконлива, як це чітко прописано в програмі, і підтверджена всіма парламентськими голосуваннями більшості".

Візит Зеленського в ЄС і Великобританію — реакція МЗС на заяву Сильвіо Берлусконі

Спікер міністерства Олег Ніколенко, коментуючи слова 86-річного італійського політика, нагадав ситуацію з 2010 року, коли він працював у посольстві України в Лівії. За його словами, тоді на зустріч до Муаммара Каддафі прилетів Сильвіо Берлусконі, котрий під час офіційного заходу цілував руки лівійському диктатору, намагаючись виявити свою лояльність.

Ніколенко стверджує, що нинішній випад колишнього прем'єр-міністра на адресу президента Володимира Зеленського є "спробою поцілувати по лікоть у крові руки Володимира Путіна".

"Це спроби продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик повинен усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а тому несе політичну та моральну відповідальність", — продовжив речник МЗС.

Ніколенко окремо подякував чинній прем'єр-міністерці Італії Джорджі Мелоні за швидку реакцію на слова Сильвіо Берлусконі.

[ + – ] Сильвіо Берлусконі у 2010 році цілував руки Муаммару Каддафі

Зазначимо, що кількома днями раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала візит Володимира Зеленського у Францію. За словами політикині, запрошення президента України в Париж на зустріч із Емманюелем Макроном було "недоречним" і така поїздка може "завдати шкоди справі".

Також повідомлялося, що в листопаді 2022 року Сильвіо Берлусконі заявив про готовність стати посередником між Україною та Росією і зазначив, що зможе посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів для врегулювання повномасштабної війни.